年前一波退休 牽動高雄區長人事大搬風

高雄市鼓山區長林福成、民政局副局長陳淑芳等人今年1月16日屆齡退休，被認為是市府力量延伸的區長，近期將有一波「大搬風」，市府人士透露人事調動規畫中，作業完成就會發布，尚無具體時間表。一名市議員說，去年前金區長退休懸缺7個月直到今年初才補人，地方頗有微詞，今年逢選舉年，區長人事作業勢必加速，避免出現空窗。

高雄市有38個行政區，其中3個原民區區長屬民選任期4年，其他區長人事權在市長。高雄市長陳其邁在每月兩次擴大市政會議上，要求區長出席，陳常對區長考試，測試是否夠接地氣，陳其邁認為，區長不只要熟悉區政，市府工務、水利等單位在地方執行工程進度及重點等，區長也要有掌握。

一名市府現任參事的歷練過多個行政區區長職務，她形容，區長是事務官中的政務官，要處理政策也要處理政治，她認為「兵隨將轉」，要盡力做到將心比心，區長領導風格很重要。

高雄10萬人口以上行政區區長是10職等，共有9名，其餘是9職等。有區長打趣說「當地七個里八個派」要做到圓滿不容易，常要犧牲下班、假日時間，區長算是公務生涯里程碑，有機會被看見，也能墊高格局。另一名資深區長說，防疫等事務近年是重中之重，除了貫徹市長施政重點，也要和里長等人搏感情，溝通能力要強，更要有掌握輿情敏感度。

高雄市民政局長閻青智說，高雄市區長平均年齡約50歲，許多區長活動力強，有帶出區域的光榮感，例如苓雅區長陳進德帶領公所團隊籌備「高雄苓雅國際街頭藝術節」已延續6年，成為地方特色與亮點。閻表示，區長大多歷練過科長或公所主秘等職務，不會侷限從民政系統去選才，會著重專業與人格特質。

市議員童燕珍說，區長站在第一線，貼近地方脈動，是市府力量的延伸，認真、高評價的區長，確實能為市政團隊加分，對市府來說，選舉年，區長布局尤其重要。許多區長難免被貼標籤、分系統，市府強調，市長對區長調動會做到用人唯才。