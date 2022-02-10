台灣燈會愛河灣1500台無人機秀試飛 陳其邁：很驕傲

2022台灣燈會全台首創以1500台無人機推出大型展演，昨天晚上在高雄港愛河灣試飛，12分鐘、12張圖形精采表演驚艷觀眾；高雄市長陳其邁也在看完後說，覺得很驕傲。

「2022台灣燈會在高雄」推出「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，全台首度1500台之大型無人機藝術展演，昨天晚間9點45分於高雄港愛河灣首演試飛，無人機如點點璀璨繁星，演出長達12分鐘，令現場觀眾驚艷不已。高雄市政府表示，無人機將在11、12、18、19日的晚上9點45分再帶來4場演出。

高市府新聞稿說明，展演一開始即由民間信仰中驅邪除煞的虎爺，搭配重金屬樂團「血肉果汁機」的音樂，以一聲巨吼威武開場；接著巨大鯨魚躍身擊浪、化為巨大的福爾摩沙飄浮空中；無人機又化身巨大飛機上，落下裝著疫苗的降落傘，鼓動的愛心國旗象徵來國際朋友協助度過疫情考驗，與台灣的誠摯感謝。

接著「護國神山」半導體產業透過晶片、晶圓閃耀高雄港灣；逾40層樓高的巨大地球在海面上緩緩旋轉；身為高雄女兒、世界球后且擔任台灣燈會防疫大使的戴資穎身影圖像也縱身躍起、奮力擊球，讓民眾重溫東奧感動。最後源自「藍地黃虎旗」的黃虎現身空中勇敢前行，並由大人小孩都愛的紙風車劇團的愛虎壓軸登場，在新春年節為民眾招福氣，祈願台灣福虎生豐。

陳其邁也在臉書貼文說，高雄以燈火代表新的一年的光明前景與祈願，為台灣祈福、也祈願全球疫情早日落幕。他也說，自己昨天在為防疫忙了一整天後，也到現場看無人機表演，展演完掌聲不斷，覺得很驕傲、很喜歡，還有一名年輕媽媽告訴他：「在家鄉可以看到這樣的表演，實在很幸福。」

高雄市副市長史哲則表示，這一次的「聚光台灣虎星高照」無人機展演是台灣首次以1500台無人機展演，有12大圖形，這12大圖形跟國際團隊對接歷經半年，規格、技術更是比美東京奧運開幕的無人機展演。並且使用虎爺、藍地黃虎旗、紙風車愛虎等台灣自己的文化、信仰、生活視覺元素，以歷史跟當代事件概念來呈現展演。

高市府交通局今天也透過新聞稿提醒，燈會點燈到晚上10時30分，衛武營燈區在晚上8到9時為人潮最多時段、愛河灣則是晚上5到6時及8到9時雙尖峰型態，民眾可於離峰時段前往。且燈區周邊不提供停車場，呼籲民眾多利用都會公園、青埔、大寮等轉乘停車場，搭乘公共運輸前往。