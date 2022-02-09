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今晚9點45分無人機愛河灣首演 高捷、輕軌加密班次

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
東京奧運開幕式無人機展演的「旋轉地球」令人印象深刻，台灣燈會版震撼感升級，直徑逾40層樓高、約130公尺。市府表示，高雄空中主燈「聚光台灣－虎星高照」，今晚9點45分在愛河灣上空首演，呈現6套腳本。圖／高雄市政府提供
東京奧運開幕式無人機展演的「旋轉地球」令人印象深刻，台灣燈會版震撼感升級，直徑逾40層樓高、約130公尺。市府表示，高雄空中主燈「聚光台灣－虎星高照」，今晚9點45分在愛河灣上空首演，呈現6套腳本。圖／高雄市政府提供

台灣燈會，高雄空中主燈「聚光台灣－虎星高照」，今晚9點45分在愛河灣上空首演，將有1500台無人機首演試飛。高雄捷運公司將加密捷運班次，輕軌光榮碼頭站至駁二大義站也將加密，今晚9點15分後班距最密到8分鐘，並將視人潮狀況，派發加班列車進行疏運及延長營運至晚上10點40分。

交通局表示，愛河灣展區擁有便利的捷運、輕軌，搭乘公共運輸既可免除尋找車位之不便、亦可快速抵達展區，請多加利用。展區周邊臨海新路、公園路、海邊路也有多個機車停車場。英雄路已加設機車臨時停車場，海邊路（成功至永平路口間）也有路邊機車停車格，共可停2000多停機車。

高市府表示，為確保飛行安全，實際演出時間可能因當日天候情形延後或取消。因動畫範圍大且為3D動畫設計，距離過近反而無法看到全貌，最佳觀賞距離遍布整個愛河灣，民眾可兼顧防疫的社交距離、全程戴口罩，愛河灣周邊空曠處皆可欣賞到精采的無人機展演。

詳細交通指南及周邊道路交通管制措施請至燈會官網及交通局官網查詢。

愛河 捷運 台灣燈會

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