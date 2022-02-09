日台交流協會高雄所長加藤英次將離任 拜訪台南市道別

日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次今天到台南市府拜會市長黃偉哲，加滕任期屆滿將於2月中離台，離任前跟黃偉哲道別，新聞及國際關係處長蘇恩恩處長、觀旅局長郭貞慧、經發局長陳凱凌等陪同與會。

黃偉哲表示，加藤所長上任短短3年以來，來台南不下20多次，非常令人感佩。在所長任期內適逢Covid-19疫情，日本慷慨捐贈台灣約420萬劑AZ疫苗，也感謝在所長的熱心幫忙下，台灣的農產可以寄到日本跟好朋友分享，不僅是為了台日友誼，也為了台南跟日本友誼城市的交流，台南所有市民都感恩在心頭。

黃偉哲也提及，台日之間未完成的合作我們會繼續努力，昨天行政院也宣布調整福島等五縣市食品進口的管理方式，我們樂見雙方越來越緊密，發展出友善合作關係。未來祝福所長未來外交生涯一帆風順，今年農曆年剛好是虎年，也祝福所長福虎昇豐。

加藤所長表示，感謝百忙之中市長等人撥空接見，而任期即將屆滿，心情非常不捨。任期內承蒙黃市長的支持協助，讓台日活動交流推動順利。台南每年都會舉辦日本日活動，表揚優良日商，也感謝台南對當地日僑及日商的關懷。在任期內，有幸見證台南與山口縣議會及京都市締結友好協定，留下非常好的回憶。

加藤所長也提到自己常開車到台南，最喜歡的城市就是台南，充滿歷史的建築物及小吃都很令人著迷，未來希望能再訪台南。