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高雄意誠堂元宵節乞龜祈福 大小龜王近百隻熱鬧登場

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
大龜王外出遶境，信眾在二龜王前參拜祈福。記者徐白櫻／攝影
大龜王外出遶境，信眾在二龜王前參拜祈福。記者徐白櫻／攝影

高雄意誠堂關帝廟「乞龜祈福平安節」從農曆年初八登場，廟宇內大小龜王將近百隻接受信眾祈福，今天起20公噸電動龜王外出遶境祈福，二龜王坐鎮廟內接受民眾參拜。廟方說，乞龜文化延續一甲子之久，巨大龜王由白米、米粉、五穀粉等食品堆砌而成，元宵節過後，發送貧戶祈求平安。

澎湖不少廟宇有乞龜、猜燈謎文化，元宵節進入最高潮。高雄田寮區大南天土地公廟則固定農曆2月初2土地公生日當天辦乞龜擲筊競賽，勝出者隔年要打造新龜王還願，龜王重量一年比一年重，另在苓雅區意誠堂關帝廟也有乞龜習俗，各有不同特色。

意誠堂建廟歷史可追溯至1923年，乞龜活動源自1956年。廟方人員說，當時社會經濟條件欠佳，管委會策畫鳳片龜、米糕龜及花生龜乞求平安與幸福，後來改以白米、飲料及餅乾取代，並打造9999台斤大龜王命名九九靈龜王，後來更名吉祥平安大龜王，堆砌龜王的物資救濟百姓。

意誠堂龜王種類繁多，電動龜王方便拉龜上街祈福，另有大龜王帽、福相財龜、三元及第龜、五子登科龜、綜合龜、綜合雞等造型，大小不一的龜王分布內外，總數近百隻之多，信眾可以擲筊方式帶福氣回家。

今天是年初九，20噸大龜王外出遶街祈福，二龜王則在廟宇接受信眾定點參拜。廟方人員說，乞龜祈福活動的日期從正月初八進行至正月十八日（2月18日），屆時4千包5公斤白米及米粉等物資發送低收入戶及邊緣戶。

高雄意誠堂內布置各式尺寸不一的龜王，總數近百隻之多。記者徐白櫻／攝影
高雄意誠堂內布置各式尺寸不一的龜王，總數近百隻之多。記者徐白櫻／攝影
高雄意誠堂內布置各式尺寸不一的龜王，總數近百隻之多。記者徐白櫻／攝影
高雄意誠堂內布置各式尺寸不一的龜王，總數近百隻之多。記者徐白櫻／攝影
高雄意誠堂內布置各式尺寸不一的龜王，總數近百隻之多。記者徐白櫻／攝影
高雄意誠堂內布置各式尺寸不一的龜王，總數近百隻之多。記者徐白櫻／攝影

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