高雄60多歲大樟樹面臨遭移除 天真福廟移到廟前守護

高雄市湖內區台一線台糖加油站旁的一棵60多年大樟樹因台一線湖內段拓寬，可能面臨移除，正好距離近2公里處一間「天真福廟」剛落成，需要棵可供乘涼的樹，廟方在立委邱志偉協助下取得所有權，今天順利移植，廟方主委陳松田全程參與，直呼「保護老樹太不容易」。

陳松田表示，天真福廟供奉「盤古帝王大天尊」，歷經10年興建終於即將在這個月舉辦落成謝土大典，但還缺一棵大樹遮蔭，信徒們四處尋覓後，發現台一線湖內段拓寬工程路旁的大樟樹直徑約1.5公尺、又大又直，十分符合需求，廟方向神明擲筊也獲得同意，因台一線拓寬工程在即，特別請邱志偉幫忙取得大樟樹的所有權。

邱志偉表示，台一線湖內段的拓寬工程預計今年中動工，相關設計、徵收作業都已接近完備，到時候那棵大樟樹一定會被移除，雖然大樟樹還沒到百歲、非列管老樹，但高聳、樹幹粗壯的大樟樹仍是地方之寶，該樹所有權是地主台糖所有，去年經協調下台糖同意以1萬8千元出售給廟方。

陳松田說，取得所有權後，去年9月先實施斷根、為大樟樹鋸除樹冠並增加支撐，配合公路總局第三養護工程處施工期程，今天封閉外側車道，請警方協助交管，實施移植工程，先以重機具將大樟樹吊起，慢慢往南載到距離1.6公尺的天真福廟埕，目前該樹已載到廟埕，還在實施移植作業。