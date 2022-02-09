屏東孔廟打造開放屏東書院 設置K書中心、瀑布階梯

屏東市的屏東書院創建於1815年，1988年列為縣定古蹟，清末台灣雖曾設有大量書院建築，但歷經日治時期與光復後的變遷，南部地區數量稀少，僅屏東書院與高雄鳳山鳳儀書院兩處。屏東書院因年代已久，木造結構漏水，若再不整修，恐成危樓，縣府去年啟動屏東書院園區整建計畫，經費1.2億元，設置K書中心現階段試營運，一旁的屏東縣立游泳池拆除後，也將游泳池旁的階梯化身為瀑布階梯，整體園區預計3月下旬全面開放。

屏東書院位在屏東市勝利路，靠近屏東縣立體育場旁，孔廟一旁原本是屏東縣立游泳池，游泳池拆除後，縣府整體規畫，孔廟修復、周邊景觀步道工程，打造屏東書院園區，總經費共1.2億元。

屏東書院園區春節農曆年前試營運，成為屏東市另個熱鬧亮點，園區綠意盎然，規畫「不舍晝夜溪」，有四季草坪、樂山水廣場、圓形水廣場等，給人舒適感。

縣府民政處副處長楊新發說，園區內瀑布階梯是以前的縣立游泳池旁的階梯看台，保留規畫後設計，旁邊有噴水池，還有生態溪流步道區。

楊新發說，園區也有設K書中心，總面積32坪，擺放44個椅子、11張桌子，K書中心旁有輕食空間，總共60坪空間。K書中心試營運階段，開放時間從早上8點到下午6點，開放時間之後會再依學生使用時段而有所調整。

楊新發說，孔廟的東西廂房改造為閱讀空間，西廂房未來會賣與書香、孔子相關的文創商品。

孔廟修復歷時1年，楊新發說，過程困難重重，古蹟包覆在裡面，修復過程中發現，檜木圓柱都損壞，邊做邊修正，過程中就變更設計三次。