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提升國境防疫安全 高市補助設置機場計程車休息室

中央社 / 高雄9日電

體恤機場排班計程車駕駛辛勞，高市勞工局頒訂相關規定，補助符合資格工會團體在高雄航空站設置計程車駕駛休息室，室內和車輛也將每天清消，提供市民安全衛生乘車品質。

高雄市政府勞工局今天中午發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為營造安全勞動環境，市府頒訂「高雄市補助工會團體辦理高雄國際航空站設置排班計程車駕駛休息室租金及水電費標準」，補助符合資格的工會團體在高雄航空站設置計程車駕駛休息室，提升司機休息品質。

勞工局表示，為顧及市民健康，高雄國際航空站排班計程車駕駛每天清消休息室，配合防疫規定量體溫及手部酒精消毒才出車接送乘客，結束載客後每輛車也須以酒精消毒才可再排班載客；若期間有國際線航班，即配合衛生局執行大清消。

勞工局補充，休息室也可變成防疫物資補給與保護站，除可適時補充必要防疫物資，也可保護、管制駕駛朋友的活動場域，避免與機場其他區域相互干擾，以提升國境防疫安全。

計程車 勞工局 衛生局

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