屏縣府斥資1700萬元 打造五溝國小尖炮城場域

屏東萬巒鄉五溝村每年元宵節的尖炮城活動已傳承百年，成為六堆客庄的節慶活動，屏東縣政府斥資1700萬元，在五溝國小打造尖炮城主題活動場域，將在今年元宵節祈福活動啟用。

尖炮城源於萬巒鄉五溝村五溝水聚落，已傳承百年，早年客家人為捍衛村莊，將鞭炮放置在高掛的竹籠裡，有外敵入侵時，就丟擲鞭炮引燃竹籠裡的鞭炮，警示村人，後來成為元宵節的慶典活動。

縣府客家事務處今天召開記者會，處長陳麗萍表示，為了力挺五溝水的百年堅持，縣府於民國95年開始以地方政府的身分舉辦這項活動，企圖將這項傳統民俗擴及六堆，重新喚起客庄團結意識，並讓更多民眾有機會瞭解、親近並體驗客家特殊民俗。

她說，尖炮城文化不只代表著客家人團結保衛家園精神，也具新年祈福的意涵，隨著炮籠的炸開祈福去厄。五溝水是全國第一個指定保存的客家聚落，陳麗萍說，縣政府於保存文化資產的前提下，除夥房聚落群的保存外，去年更於五溝國小以縣款新台幣1700萬元打造尖炮城主題活動場域。

主題活動場域包括尖炮城設施、棟對、傳統客庄建築精華、祈福樹造型的五溝地圖及以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台，並結合在地文化規劃特色課程。

「走入五溝國小，就能看見五溝水聚落民俗與紋理」，陳麗萍指出，未來，五溝國小將成為尖炮城活動的永續舉辦地，也是12年校本課程的文化扎根基地。

為慶祝尖炮城主題活動場域的啟用，縣府邀約五溝社區居民於新春期間共同合作製作炮籠裝置藝術，結合在地特色夥房及景點以光環境營造過年新春氛圍，並邀請去年獲金鐘獎的屏東六堆女兒徐麗雯導演於12日到五溝萬成祖堂播映「光的孩子」得獎影片。

今年的尖炮城競賽將於19日及20日舉行，有團體及個人傳統尖炮城賽事、水球尖炮城、跌三烏守壘賽、伯公祈福、盤花競賽、好客市集、藝文表演、五溝聚落實境遊戲。

陳麗萍表示，為讓遊客能深度體驗這具特色的節慶文化，縣府也規劃遊程上架販售，邀請民眾造訪五溝水這個具有豐富人文與生態的客家聚落。

相關活動詳情與報名，請至六堆祈福尖炮城官網查詢。