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拷潭給水廠機電設備故障停水7小時 影響8萬多戶

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
自來水公司拷潭給水廠今天上午機電設備臨時故障瞬間停止運轉，鳳山、大寮、小港等3區臨時停水，預計停水7小時，影響8萬多戶。圖／本報資料照
自來水公司拷潭給水廠今天上午機電設備臨時故障瞬間停止運轉，鳳山、大寮、小港等3區臨時停水，預計停水7小時，影響8萬多戶。圖／本報資料照

自來水公司第七區管理處公告，拷潭給水廠今天上午機電設備臨時故障瞬間停止運轉，鳳山全區、大寮全區、小港二苓里等3區上午9點至下午4點停水，共停水7小時，總計影響8萬多戶，目前水公司已完成搶修，預計多數用戶下午陸續有水。

水公司公告表示，拷潭給水廠內機電設備今天上午因臨時故障瞬間停止運轉，造成鳳山、小港、大寮3區停水，總計影響8萬戶用水，預計停水到下午4點。

停水區域包含鳳山區、大寮區，及小港區二苓里、順苓里、六苓里、宏亮里、泰山里、山明里、高松里、松山里、孔宅里、廈莊里、合作里、桂林里、山東里、濟南里、青島里、中厝里等，停水戶數29550戶，壓降戶數53127戶，影響戶數共計83677戶。

水公司表示，中午前機電設備已搶修完成，陸續恢復供水，但因管線接到用戶端需要時間，預計大部分用戶中午過後有水，相關供水問題可撥打免付費電話1910查詢。

停水

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