超刺激！六堆祈福尖炮城登場 親身體驗客家特殊民俗

屏東縣開春客庄節慶「六堆祈福尖炮城」將在2月19、20日在萬巒鄉五溝國小尖炮城主題活動場域舉行。縣府客家事務處指出，五溝水是全國第一個指定保存的客家聚落，更是尖炮城活動的發源地。

客務處指出，在保存文化資產前提下，除夥房聚落群保存外，去年在五溝國小以縣款1700萬元打造尖炮城主題活動場域，包括尖炮城設施、棟對、傳統客庄建築精華、祈福樹造型的五溝地圖及以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台，並結合在地文化規畫特色課程。

走進五溝國小，就能看見五溝水聚落民俗與紋理，五溝國小將成為尖炮城活動的永續舉辦地，也是12年校本課程的文化紮根基地。

今年尖炮城主題活動場域啟用，縣府邀請五溝社區居民在新春期間製作炮籠裝置藝術，結合在地特色夥房及景點以光環境營造過年新春氛圍，並邀請去年甫獲金鐘獎的屏東六堆女兒導演徐麗雯在2月12日至五溝萬成祖堂播映「光的孩子」得獎影片，並與現場民眾共同與土地對話。

今年除受歡迎的團體及個人傳統尖炮城賽事、歡樂趣味的水球尖炮城、跌三烏、伯公祈福、盤花、好客市集、藝文表演外，特別以五溝水的古往今來爬梳設計農村闖關遊樂園及五溝聚落實境遊戲，讓遊客深度體驗節慶文化。

客務處表示，尖炮城活動傳承至今已有百年，為力挺五溝水的百年堅持，縣府在2006年開始以地方政府的身份舉辦這項活動，將這項傳統民俗擴及六堆，喚起客庄團結意識，並讓更多民眾有機會瞭解、親近並體驗客家特殊民俗，尖炮城文化不只代表著客家人團結保衛家園精神，也具新年祈福的意涵，隨著炮籠炸開祈福去厄，祈求今年隨著24節氣的交替均能平安順利。