高市輕軌二階大順路段 水利局砸2億元整修汙水管

今年高雄軌道運輸四線前發，環狀輕軌二階工程持續推進中，日前水利局在輕軌大順路段施作下方汙水管線，提升管線耐久性、安全性，總經費達2億元，市府自籌1億3千萬元、營建署補助7千萬元，預計今年8月完工。

水利局表示，大順路下方主次汙水管已平均使用超過20年，管線老舊、埋設深且管徑大，這次工程為全台首例，針對1650至2000mm汙水大管徑進行翻修，難度高，施工環境在局限空間也增加作業風險。為避免影響交通和輕軌施工，汙管工程需利用夜間施工，兼顧周邊住戶日常用戶排水和交通順暢。