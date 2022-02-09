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高市輕軌二階大順路段 水利局砸2億元整修汙水管

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市大順路段原有的老舊汙水管線。記者林巧璉／翻攝
高市大順路段原有的老舊汙水管線。記者林巧璉／翻攝

今年高雄軌道運輸四線前發，環狀輕軌二階工程持續推進中，日前水利局在輕軌大順路段施作下方汙水管線，提升管線耐久性、安全性，總經費達2億元，市府自籌1億3千萬元、營建署補助7千萬元，預計今年8月完工。

水利局表示，大順路下方主次汙水管已平均使用超過20年，管線老舊、埋設深且管徑大，這次工程為全台首例，針對1650至2000mm汙水大管徑進行翻修，難度高，施工環境在局限空間也增加作業風險。為避免影響交通和輕軌施工，汙管工程需利用夜間施工，兼顧周邊住戶日常用戶排水和交通順暢。

水利局指出，為增加工程安全，這次施工採免開挖翻修汙水管線方式，承包商引進德國工法，將複合材料製成的內襯軟管，用拉鋪方式送入整建管斷，再利用氣壓原理，讓軟管貼附在原來的管壁上，最後加熱讓內襯固化，形成堅固光滑內襯管才算大功告成。此工法降低對周遭居民影響，每管段約只需10個工作天就能完工。

高市水利局人員探查管線施作後的情形。記者林巧璉／翻攝
高市水利局人員探查管線施作後的情形。記者林巧璉／翻攝
高雄環狀輕軌二階工程持續推進中，日前水利局在輕軌大順路段進行汙水管線整建。記者林巧璉／翻攝
高雄環狀輕軌二階工程持續推進中，日前水利局在輕軌大順路段進行汙水管線整建。記者林巧璉／翻攝

水利局 輕軌

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