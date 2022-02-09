萬山岩雕疑遭攀爬惹議 市府：如毀損將通報偵查

隱身在高雄市茂林區魯凱族萬山舊部落的萬山岩雕遺址群，近日傳出有民眾疑攀爬拍照惹議，但遭指控的民眾澄清沒有站在岩雕上。市府文化局表示，如有毀損考古遺址，會通報檢方偵查。

民進黨原民立委伍麗華8日在臉書表示，她接獲山友陳情，指有旅遊團造訪萬山岩雕，任意攀爬拍照。她說，破壞古蹟遺址是觸法行為，呼籲民眾勿以身試法。

伍麗華並重申「山林資源共管」必要性，並指隨著「開放山林」政策，山中出現愈來愈多不同型態活動，除透過教育、宣導提升國民素養，國家各部會也需全盤討論，提供完整法令及配套措施，確保山林生態不被破壞、在地人文景觀受尊重。

不過遭指控的登山客在伍麗華的臉書留言澄清，「您可以到現場看看，我們並沒有站在岩雕上面，我們很愛護岩雕！您誤會大了！」但規畫行程的旅行團粉專仍遭民眾質疑「這樣踩國定古蹟，太沒公德心了」。

高雄市文化局對中央社記者表示，萬山岩雕位是國內唯一的岩雕遺址，也是高雄少數的國定遺址，主管機關為文化部，因地處偏遠，因此文化部文資局委託高雄市政府協助監管。

文化局表示，依據「人民入出台灣地區山區山地管制區作業」規定，進入萬山岩雕的山林需向高雄市警察局六龜分局提出申請；若涉及考古遺址調查研究、拍攝紀錄，另需向文化部文化資產局提出申請，並繳交計畫，同意後才能執行。

文化局強調，市府將配合文資局加強相關法令宣導，如登山客確實有毀損考古遺址情形，將配合主管機關協助蒐集資訊，並通報地方檢察署進行相關偵查。

文化局指，為加強岩雕保護，已在必經之路及考古遺址旁設置12組告示牌、7組攝影機，詳述禁止事項與相關罰則；並與萬山部落合作，每年11月至隔年4月，每月上山巡查3次；也會與專家學者、文資局上山巡查，掌握岩雕保存狀況。

據文資法規定，毀損古蹟或附屬設施，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。