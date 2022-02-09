給水廠電力設備故障 高雄一度停水、降壓8萬多戶

台灣自來水公司第7區管理處拷潭給水廠，今天上午9時突然發生電力設備故障，一度造成鳳山、小港、大寮區8萬多戶停水，經1小時搶救後，剩部分管末高地約1萬戶受影響，預計午後復水。

台灣自來水公司第7區管理處對中央社記者表示，拷潭給水廠上午9時，電力設備臨時故障瞬停，設備停止運轉，導致鳳山、小港、大寮區等區域，共計8萬3677戶停水或降壓。

台灣自來水公司第7區管理處表示，原本預計上午9時起停水至下午4時復水，但經過緊急搶修後，多數區域已於上午10時修復出水，僅剩鳳山、大寮區等部分管末高地用戶約1萬戶仍受影響，預計中午後可復水。

根據台水官網資訊，上午停水區域包括小港區二苓里、順苓里、六苓里、宏亮里、泰山里、山明里、高松里、松山里、孔宅里、廈莊里、合作里、桂林里、山東里、濟南里、青島里、中厝里；以及鳳山、大寮區部分管末高地區域。