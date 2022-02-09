高港全面查篩檢紀錄 僅零星工作者被拒進

高雄昨天0確診個案，為防堵港區疫情蔓延，高市府和高港祭出多重規定，今起未出示3天內篩檢紀錄無法入港工作，從凌晨起就嚴格執行。現場保全、高港警表示，查驗狀況良好，僅有零星工作者無法出示證明，被拒入港。

今起中島商港區（紅區）採普查，所有車輛均須出示篩檢證明、實聯制紀錄才能放行，黃區（港區其他港區其他管制區）則採抽查，現場保全隨機攔查車輛。第三／五貨櫃保全人員說，從早上八點起所有抽查車輛均有篩檢紀錄。高港警則協助攔查實聯制狀況。

「你前兩天有沒有來篩檢？」高港保全人員在車陣中檢查篩檢紀錄，不少貨櫃司機在進入管制站前，就主動把車窗搖下，出示7日、8日篩檢證明，保全手舉實聯制條碼提醒人員掃描。貨運司機說，檢查動作很快，沒什麼耽誤到時間，管制嚴一點比較有保障。

中島商港區港務警察指出，早上仍有零星工作者不清楚近日加嚴規定，遇到攔查時反問：我之前篩過，為何現在還要篩？經保全、員警說明，才知道相關規定，也將其引導到34碼頭緊急篩檢。