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高港全面查篩檢紀錄 僅零星工作者被拒進

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄全面防堵港區疫情，今起未出示7日、8日篩檢證明無法入港工作，今早第三／五櫃管制站攔查情形。記者林巧璉／攝影
高雄全面防堵港區疫情，今起未出示7日、8日篩檢證明無法入港工作，今早第三／五櫃管制站攔查情形。記者林巧璉／攝影

高雄昨天0確診個案，為防堵港區疫情蔓延，高市府和高港祭出多重規定，今起未出示3天內篩檢紀錄無法入港工作，從凌晨起就嚴格執行。現場保全、高港警表示，查驗狀況良好，僅有零星工作者無法出示證明，被拒入港。

今起中島商港區（紅區）採普查，所有車輛均須出示篩檢證明、實聯制紀錄才能放行，黃區（港區其他港區其他管制區）則採抽查，現場保全隨機攔查車輛。第三／五貨櫃保全人員說，從早上八點起所有抽查車輛均有篩檢紀錄。高港警則協助攔查實聯制狀況。

「你前兩天有沒有來篩檢？」高港保全人員在車陣中檢查篩檢紀錄，不少貨櫃司機在進入管制站前，就主動把車窗搖下，出示7日、8日篩檢證明，保全手舉實聯制條碼提醒人員掃描。貨運司機說，檢查動作很快，沒什麼耽誤到時間，管制嚴一點比較有保障。

中島商港區港務警察指出，早上仍有零星工作者不清楚近日加嚴規定，遇到攔查時反問：我之前篩過，為何現在還要篩？經保全、員警說明，才知道相關規定，也將其引導到34碼頭緊急篩檢。

高港表示，所有管制區的檢查標準一致，未分紅區、黃區。另昨晚與市府開會決定，今天在34碼頭加開一線篩檢站，服務零星未篩檢港區工作人員。保全人員說，一早就有貨運司機沒有篩檢證明，緊急到34碼頭篩檢，多數人都在進入管制區前，就準備好手機裡的自拍證明供查驗。

高雄全面防堵港區疫情，今起未出示7日、8日篩檢證明無法入港工作，今早第三／五櫃管制站攔查情形。記者林巧璉／攝影
高雄全面防堵港區疫情，今起未出示7日、8日篩檢證明無法入港工作，今早第三／五櫃管制站攔查情形。記者林巧璉／攝影
高雄全面防堵港區疫情，今起未出示7日、8日篩檢證明無法入港工作，今早中島商港區管制站攔查情形。記者林巧璉／攝影
高雄全面防堵港區疫情，今起未出示7日、8日篩檢證明無法入港工作，今早中島商港區管制站攔查情形。記者林巧璉／攝影

保全 碼頭

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