高市府攜手LINE熱點 台灣燈會吃喝優惠全攻略
高雄市政府今天表示，2022台灣燈會期間與LINE熱點合作，使用LINE熱點方便快速地查找愛河灣、衛武營雙燈區的作品，還能瀏覽高雄吃喝玩樂全攻略，與周邊店家優惠。
LINE熱點事業部總監余欣蓬表示，LINE熱點是LINE中的查找服務，民眾來看燈會，隨時打開手機中的LINE，進入LINE熱點就能找到店家優惠，不用額外下載APP，是暢遊高雄必備在地行動指南。
LINE除了熱點提供深入策展主題式導覽及優惠資訊外，也支援近700顆LINE Beacon，賞燈民眾只要上台灣燈會官網預約燈會碼，即可在燈會LINE官方帳號中，享有個人化智慧導覽體驗。
高市府新聞局表示，LINE在去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間，由LINE熱點與高市府攜手推出「高雄好家載」，協助計程車司機及餐飲業者度過疫情衝擊，現更協助高市府打造「防疫智慧新燈會」，高市府對此表達由衷感謝，期盼未來持續深化合作。
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