岡山河堤公園溜滑梯容易摔飛受傷 養工處：已改善

高雄岡山河堤公園元月啟用，吸引社區大小朋友使用，但有家長反映，溜滑梯未做緩衝斜坡，很多人摔很遠，她姪女就受傷。Po文一出，引起網友熱議，有人發現滑梯跟地板間的高低差太大， 質疑設計不良，高雄市工務局對此表示，遊戲場開放前檢驗合格，且加設告示牌說明正確使用方式，民眾務必遵守使用須知。

高雄劉小姐指很多小朋友跟大人在岡山河堤公園玩溜滑梯都摔得很遠，因為重力加速度的關係又沒做緩衝斜坡，很容易傷到脊椎跟皮膚磨傷，太小的孩子不能放任自己玩，她姪女就受傷，而遊具也沒標示使用年齡 。

有網友發現，這處公園的滑梯跟地板間高低差很大，緩衝段太短，很容易摔飛。有人則質疑沒有緩衝坡道 ，一不小心會傷到尾椎，這樣也能驗收通過？謝小姐指帶10歲姪女玩，沒有一次落地不摔的，認為這個設計真的不適合太小的小孩玩，讀幼兒大班的孩子玩也是有點危險。

高雄市工務局表示，民眾反映星空土丘滑梯區滑梯太滑、滑出段有高低差及緩衝區域太短，有安全疑慮，但岡山河堤公園遊戲場開放前即委由全國認證基金會（TAF）認證的第三方檢驗單位檢驗合格，設計並無問題。

養工處指現場已設置告示牌並安排人員宣導正確使用方式，遊戲場適用年齡為5至12歲，大家應避免不當使用而造成危險。至於民眾反映滑梯滑下速度過快，養工處將會提出改善配套措施，減緩下降速度，同時增加摩擦力。