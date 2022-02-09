台灣燈會15國新住民藝術者創作演出 阿兜仔唱歌仔戲

2022台灣燈會在高雄透過新住民朋友的參與，讓燈會更國際。高市府邀請兩組來自日本和加拿大的新住民藝術家全新打造燈會作品，同時安排來自法國的吉雷米擔綱《船愛》一劇演出，及橫跨四大洲13國新住民在高雄流行音樂中心海風廣場親善活力的演出，並打造衛武旁清真寺燈會期間光環境意象，呈現台灣多元族群豐沛的展演能量。

高雄市民政局長閻青智表示，台灣這座融括多元文化的島嶼，自古以來無論自然遷徙、歷史、婚姻或工作等因素，陸續有移民遷居於此，已有近57萬名新住民在台灣落地生根，高雄就有超過6萬的新住民人口。這次燈會力邀具台灣新住民身分的國際藝術家團隊，日本籍長友大輔Daisuke Nagatomo與詹明旎，及加拿大籍葉海地Heidi Yip，透過衛武營湖畔、林間和草坡等自然場域，打造兩座融合國際與在地藝術視野的全新作品〈脈動〉與〈共生花〉，呈現台灣藝術文化的多元風貌，璀璨而閃耀的光線也描繪出獨特的森林微光地景。

長友大輔與詹明旎的〈脈動〉，透過光線忽快忽慢、忽明忽暗，來回應新住民初來乍到的忐忑或者興奮期待。以自身經歷作為發想，將對未來旅程的激動期待轉換為一顆心臟跳動的過程，運用擅長融合環境的空間結構與聲光效果的巧思，創作別於以往且獨樹一格的燈光作品。

而長期投入研究台灣花東阿美族傳統製陶文化的葉海地，此次創作以台灣花東在地陶藝為基底、新住民身分感觸經驗，融合極具個人獨特陶藝語彙，創作展現新住民遠赴台灣島嶼落地生根所蔓生多樣文化的陶藝燈光作品。他表示，坐落在衛武營草坡上的〈共生花〉象徵著這座島嶼上多元族群的共生共榮，發展、繁衍、交織與蔓生出多樣且豐富的文化。