共融遊戲場使用滑梯竟摔倒受傷 高雄養工處擬改善

高雄岡山河堤公園共融遊戲場，去年完工啟用，深受不少人喜愛，平時也聚集許多遊玩的人潮；但該處有兩座磨石子滑梯，常有孩童玩耍時摔倒甚至受傷，令不少家長憂心也對安全性提出質疑，對此，高雄市政府工務局養護工程處表示，將會研擬改善。

市府斥資1717萬興建的岡山河堤公園，鄰近人口最為密集的勵志新村，並利用基地環境優勢，融入當地人文背景，重新改造內老舊遊戲場，打造親子共融遊戲場，去年8月完工啟用，其中，利用5米高的觀星丘，建設兩座磨石子滑梯。

該滑梯依據法規標準委由專家設計，打造兩座雙道與平板滑梯，成為公園的特色遊具，但近日卻有家長對該溜滑梯安全性提出質疑，有家長認為滑梯高度過高且陡峭，不少孩童下滑時，因速度過快摔出滑梯，即使下方有鋪設軟墊防撞，仍有孩童摔出軟墊範圍，令不少家長憂心。

記者實地到場查看，便發現有不少孩童在遊玩時，不慎摔得四腳朝天，甚至還有家長直接在滑梯下方，幫忙接應孩童。

此外，該滑梯雖公告適用年齡為5至12歲，但仍有不少民眾未依規定使用，甚至有成人抱著小孩一同溜滑梯，在重力加速度之下高速向下衝，讓不少家長不敢放任孩童自行遊玩。

此現象也引發網友在臉書社群貼文，還有人表示孩童曾在遊玩時受傷，貼文一出，引起不少家長共鳴，認為公園內滑梯是潛藏危險的遊具。