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共融遊戲場使用滑梯竟摔倒受傷 高雄養工處擬改善

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄岡山河堤公園共融遊戲場利用5米高的觀星丘，建設兩座磨石子滑梯，深受不少孩童喜愛。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山河堤公園共融遊戲場利用5米高的觀星丘，建設兩座磨石子滑梯，深受不少孩童喜愛。記者陳弘逸／攝影

高雄岡山河堤公園共融遊戲場，去年完工啟用，深受不少人喜愛，平時也聚集許多遊玩的人潮；但該處有兩座磨石子滑梯，常有孩童玩耍時摔倒甚至受傷，令不少家長憂心也對安全性提出質疑，對此，高雄市政府工務局養護工程處表示，將會研擬改善。

市府斥資1717萬興建的岡山河堤公園，鄰近人口最為密集的勵志新村，並利用基地環境優勢，融入當地人文背景，重新改造內老舊遊戲場，打造親子共融遊戲場，去年8月完工啟用，其中，利用5米高的觀星丘，建設兩座磨石子滑梯。

該滑梯依據法規標準委由專家設計，打造兩座雙道與平板滑梯，成為公園的特色遊具，但近日卻有家長對該溜滑梯安全性提出質疑，有家長認為滑梯高度過高且陡峭，不少孩童下滑時，因速度過快摔出滑梯，即使下方有鋪設軟墊防撞，仍有孩童摔出軟墊範圍，令不少家長憂心。

記者實地到場查看，便發現有不少孩童在遊玩時，不慎摔得四腳朝天，甚至還有家長直接在滑梯下方，幫忙接應孩童。

此外，該滑梯雖公告適用年齡為5至12歲，但仍有不少民眾未依規定使用，甚至有成人抱著小孩一同溜滑梯，在重力加速度之下高速向下衝，讓不少家長不敢放任孩童自行遊玩。

此現象也引發網友在臉書社群貼文，還有人表示孩童曾在遊玩時受傷，貼文一出，引起不少家長共鳴，認為公園內滑梯是潛藏危險的遊具。

對此，市府養工處回應，該滑梯有明確規範遊玩的規則，且平時也會請公園內的保全人員到滑梯附近，向帶著孩童遊玩的家長宣導正確的遊玩辦法，至於孩童遊玩時，滑梯下滑速度過快以及家長提出的安全疑慮，將會研擬改善。

不少家長陪同孩童遊玩，直接在溜滑梯下方，幫忙接應小孩。記者陳弘逸／攝影
不少家長陪同孩童遊玩，直接在溜滑梯下方，幫忙接應小孩。記者陳弘逸／攝影
有孩童家長在臉書貼文，對溜滑梯安全性提出質疑。圖／翻攝自臉書
有孩童家長在臉書貼文，對溜滑梯安全性提出質疑。圖／翻攝自臉書
高雄岡山河堤公園兩座磨石子滑梯，不少孩童在遊玩時，不慎摔得四腳朝天。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山河堤公園兩座磨石子滑梯，不少孩童在遊玩時，不慎摔得四腳朝天。記者陳弘逸／攝影
有孩童家長在臉書貼文，對溜滑梯安全性提出質疑。圖／翻攝自臉書
有孩童家長在臉書貼文，對溜滑梯安全性提出質疑。圖／翻攝自臉書
高雄岡山河堤公園共融遊戲場利用5米高的觀星丘，建設兩座磨石子滑梯，深受不少孩童喜愛。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山河堤公園共融遊戲場利用5米高的觀星丘，建設兩座磨石子滑梯，深受不少孩童喜愛。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山河堤公園兩座磨石子滑梯，不少孩童在遊玩時，不慎摔得四腳朝天。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山河堤公園兩座磨石子滑梯，不少孩童在遊玩時，不慎摔得四腳朝天。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山河堤公園共融遊戲場周邊設有遊玩公告。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山河堤公園共融遊戲場周邊設有遊玩公告。記者陳弘逸／攝影

岡山 溜滑梯

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