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確定了！高雄綠營將提名35人參選 誓言奪回議長寶座

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部今天召開執行委員會，黨部主委趙天麟有信心民進黨在年底的高市議員選舉可取得過半席次。圖／本報資料照
民進黨高雄市黨部今天召開執行委員會，黨部主委趙天麟有信心民進黨在年底的高市議員選舉可取得過半席次。圖／本報資料照

因應年底九合一選舉，各地民進黨市議員黨內初選4月初起陸續登場。民進黨高雄市黨部今天召開執行委員會，會中決議，民進黨力拚議會席次過半以獲得議長大位，建請中央提名35人參選下屆高雄市議員。

高雄市議會應選66席，民進黨原本具備多數席次優勢，2018年「韓流」崛起，市議員選舉提名37席，最後當選25席，拱手讓出議長寶座。市黨部說，目前民進黨25席，另含山地原住民市議員范織欽及台聯市議員吳銘賜加入黨團運作，共27人。

高市黨部指出，考量泛綠小黨也有當選席次，提名策略採保守與積極並用，執委會做出提名35人建議，將提報中央黨部核定。

立委兼黨部主委趙天麟表示，記取2018年挫敗教訓，會更謹慎因應年底選務，目前朝小野大，多數國民黨籍議員為反對而反對，杯葛市政總預算，阻礙高雄市建設發展，呼籲市民用選票終結議會亂象，民進黨要力拚議會席次過半以取得議長大位。

趙天麟說，中央及地方政府攜手合作，高雄市招商引資有成，市長陳其邁政績亮眼，民進黨有信心締造佳績。

民進黨 高雄市 九合一選舉

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