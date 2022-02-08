確定了！高雄綠營將提名35人參選 誓言奪回議長寶座

因應年底九合一選舉，各地民進黨市議員黨內初選4月初起陸續登場。民進黨高雄市黨部今天召開執行委員會，會中決議，民進黨力拚議會席次過半以獲得議長大位，建請中央提名35人參選下屆高雄市議員。

高雄市議會應選66席，民進黨原本具備多數席次優勢，2018年「韓流」崛起，市議員選舉提名37席，最後當選25席，拱手讓出議長寶座。市黨部說，目前民進黨25席，另含山地原住民市議員范織欽及台聯市議員吳銘賜加入黨團運作，共27人。

高市黨部指出，考量泛綠小黨也有當選席次，提名策略採保守與積極並用，執委會做出提名35人建議，將提報中央黨部核定。

立委兼黨部主委趙天麟表示，記取2018年挫敗教訓，會更謹慎因應年底選務，目前朝小野大，多數國民黨籍議員為反對而反對，杯葛市政總預算，阻礙高雄市建設發展，呼籲市民用選票終結議會亂象，民進黨要力拚議會席次過半以取得議長大位。

趙天麟說，中央及地方政府攜手合作，高雄市招商引資有成，市長陳其邁政績亮眼，民進黨有信心締造佳績。