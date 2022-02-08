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金門縣庫嚴重短絀 議員認為浮濫的福利政策是主因

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
109年遭逢疫情衝擊，金酒公司捐贈給縣府減少6.5億元。記者蔡家蓁／攝影
109年遭逢疫情衝擊，金酒公司捐贈給縣府減少6.5億元。記者蔡家蓁／攝影

金門近年財政短絀，幾乎每到選舉，總會被拿出來討論，金門縣府今天表示，在疫情衝擊經濟與觀光及防疫措施的多重因素影響，及大環境不佳之下，若可維持110至120億元最適當預算規模，調度與支用管控有所因應，可達成兼顧建設支出與收支平衡的健全財政目標。

對此，縣議員董森堡表示，金門過去因金酒公司營運狀況還不錯，因此歷任縣長都大開社會福利，未來如不檢討相關浮濫的福利政策撙節收支運用，以現在一年短紐約30億左右的狀況，約莫3至4年左右就可能出現縣庫歸零的狀況。

縣府財政處也分析縣府10年預算規模及收支趨勢變動，民國101至103年度金酒公司營收及捐贈金額因大陸市場營收亮眼，這3年捐贈縣府金額數大幅增加64.5、64及55.5億元。

縣府以實際年度餘絀分析，自104年起金酒公司營收回歸市場規模常態維持約120億元時，在「易放難收」非法定社福支出及非編制人員人事費用卻逐年攀高，而其他經建計劃資本支出必須持續執行時，縣府收支開始出現短絀，106年短差約7億元，107及108年度短絀數已超出10億，分為約17.7與14.5億元。此短差數額與同時期的戰地政務時期補償基金支出約15.6與16.1億元相近。

另外，104年底縣庫存款為194.9億元，至110年底為104.9億元，減少的90億元，也與戰地政務基金的105至110年間實際支出數額93.11億元相近。顯示若不計入中央這項照顧歷經戰地時期鄉親的支出，各類政務支出應可達成長期維持結構上的收支平衡。

109年遭逢疫情衝擊，財政處說，金酒捐贈減少6.5億元及免稅商店權利金、許可費減少約3億元，另增加防疫支出約3億元時，即出現約31億元的年度短絀。顯見104年起即埋藏財政結構隱憂，在遇到預期外全面性經濟重創下就會浮現，非肇因於單一年度財源不足支出不減所致。

財政處表示，即便遭逢外在衝擊，109年度自有財源佔歲入比例仍高於50%，在全國縣市中僅排僅落落後高科技重鎮的新竹縣、市，證明若可強化過往財政隱憂體質，即便不舉債，金門仍有自立自強的財政自主實力。截至110年底止金門縣庫存款戶存款餘額尚達104.9億餘元。

董森堡也指出，行政院主計總處就審認達預警標準且未設排富條件之社會福利支出8項，編列預算 13 億 9千多萬，其中包括歷經戰地政務時期55 歲至64 歲三節慰助金等3項，對金門財政造成嚴重負擔，同時質疑金門縣政府高估歲入能力。他認為，目前仍未見任何參選金門縣長的政治人物承諾改革，「溫水煮青蛙」的結果，最終也將由全民承擔。

金門縣庫短絀，縣府公布財政比例圖表。圖／縣府提供
金門縣庫短絀，縣府公布財政比例圖表。圖／縣府提供
金門縣府今天表示，縣庫若可維持110至120億元最適當預算規模，調度與支用管控有所因應，可達成兼顧建設支出與收支平衡的健全財政目標。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今天表示，縣庫若可維持110至120億元最適當預算規模，調度與支用管控有所因應，可達成兼顧建設支出與收支平衡的健全財政目標。記者蔡家蓁／攝影

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