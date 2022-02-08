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影／前員工爆冬瓜行老店製程髒亂死蜜蜂浮糖水 衛生局稽查

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾檢舉高雄一家冬瓜行老店製程環境髒亂，蜜蜂屍體浮在糖水上。讀者提供
民眾檢舉高雄一家冬瓜行老店製程環境髒亂，蜜蜂屍體浮在糖水上。讀者提供

民眾檢舉高雄市前金區一家冬瓜行老店製作環境髒亂，死掉的蜜蜂浮在糖水槽，還是一些連鎖飲料店的上游廠商。店家老闆則喊冤，製作過程都有SOP，因使用的是天然砂糖會引來蜜蜂，現已用紗網避免蜂隻落下。高雄市衛生局表示，接獲民眾報案已派員稽查，現場未發現病媒，但查有作業場所、戶外倉儲空間不潔等缺失，開單限期2月14日前改善，複查未改善將依違反食品安全衛生管理法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

前金區這家冬瓜行是經營50年的高雄老店，主要賣冬瓜糖、冬瓜條、冰糖、黑糖、麥芽糖等。前員工爆料，這家店製糖的地方環境髒傳，蜜蜂屍體浮滿糖水槽，還有老鼠死在鍋裡，製作環境髒亂惡劣，卻是不少連鎖飲料店的上游廠商。

衛生局表示，1月28日晚間接獲民眾反映這家冬瓜行作業場所髒亂，29日派員至作業場所稽查，現場未發現病媒，但作業場所、戶外倉儲空間及牆面查有灰塵、蜘蛛網，戶外食品器具未覆蓋及未離地置放等缺失，依違反食品安全衛生管理法第8條第1項開立限期改善，2月14日前改善。屆時複查未依規定改善，將依違反食安法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

店家蔡老闆表示，檢舉的前員工是去年拍的照片，店裡製糖過程都有SOP，因為用的是天然砂糖，常常會引來大批蜜蜂，不小心就掉到糖水裡。為了避免發生這樣的情形，現在鍋子都加裝紗網。至於衛生局稽查提出的缺點，也已改善，等待複查。

高雄市衛生局稽查這家冬瓜行老店，現場未發現病媒，但查有作業場所、戶外倉儲空間不潔等缺失，開單限期改善。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局稽查這家冬瓜行老店，現場未發現病媒，但查有作業場所、戶外倉儲空間不潔等缺失，開單限期改善。圖／高雄市衛生局提供
民眾檢舉高雄一家冬瓜行老店製程環境髒亂，蜜蜂屍體浮在糖水上。讀者提供
民眾檢舉高雄一家冬瓜行老店製程環境髒亂，蜜蜂屍體浮在糖水上。讀者提供
民眾檢舉高雄一家冬瓜行老店製程環境髒亂。讀者提供
民眾檢舉高雄一家冬瓜行老店製程環境髒亂。讀者提供

衛生局 高雄市 蜜蜂

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