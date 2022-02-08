聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／前員工爆冬瓜行老店製程髒亂死蜜蜂浮糖水 衛生局稽查
民眾檢舉高雄市前金區一家冬瓜行老店製作環境髒亂，死掉的蜜蜂浮在糖水槽，還是一些連鎖飲料店的上游廠商。店家老闆則喊冤，製作過程都有SOP，因使用的是天然砂糖會引來蜜蜂，現已用紗網避免蜂隻落下。高雄市衛生局表示，接獲民眾報案已派員稽查，現場未發現病媒，但查有作業場所、戶外倉儲空間不潔等缺失，開單限期2月14日前改善，複查未改善將依違反食品安全衛生管理法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
前金區這家冬瓜行是經營50年的高雄老店，主要賣冬瓜糖、冬瓜條、冰糖、黑糖、麥芽糖等。前員工爆料，這家店製糖的地方環境髒傳，蜜蜂屍體浮滿糖水槽，還有老鼠死在鍋裡，製作環境髒亂惡劣，卻是不少連鎖飲料店的上游廠商。
衛生局表示，1月28日晚間接獲民眾反映這家冬瓜行作業場所髒亂，29日派員至作業場所稽查，現場未發現病媒，但作業場所、戶外倉儲空間及牆面查有灰塵、蜘蛛網，戶外食品器具未覆蓋及未離地置放等缺失，依違反食品安全衛生管理法第8條第1項開立限期改善，2月14日前改善。屆時複查未依規定改善，將依違反食安法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
店家蔡老闆表示，檢舉的前員工是去年拍的照片，店裡製糖過程都有SOP，因為用的是天然砂糖，常常會引來大批蜜蜂，不小心就掉到糖水裡。為了避免發生這樣的情形，現在鍋子都加裝紗網。至於衛生局稽查提出的缺點，也已改善，等待複查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言