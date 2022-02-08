春節9天連假高雄岡山警抓1960件交通違規 超速最多

春節9天連假，高雄岡山警分局除針對景區執行交通疏導，另規畫執法勤務，針對台1線、台17線、台22線布設超速測照點，動員近上千名警力，加強取締車輛超速、酒駕等違規，共舉發1960件交通違規，其中又以超速1826件最多。

岡山警分局因應春節連假，針對轄內崗山之眼、蚵仔寮漁港、橋頭糖廠等觀光景點執行交通疏導，另規畫交通大執法勤務，針對台1線、台17線、台22線布設超速測照點。

另外，岡山警方動員近上千名警力，在燕巢、岡山、橋頭、梓官、彌陀與永安地區重要道路的易肇事路段，來回梭巡攔查交通違規。

警方統計，九天來以來，共計舉發1960件違規，其中，超速以1826件最多、56件闖紅燈、51件未依規定轉彎、19件酒後駕車、5件無照駕駛以及3件大型車違規。

警方強調，將持續規畫測速照相勤務，加強防制危險駕車與取締酒後駕車等專案勤務，另外針對易肇事路段、時段，規畫加強防制。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康