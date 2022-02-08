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屏東熱博會推小小買菜員活動 吸引小朋友參加

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
正在熱鬧舉行的屏東熱帶農業博覽會，屏東縣府舉辦一連串熱鬧活動，包含田邊市集小小買菜員及街舞PK賽，同時吸引小朋友及年輕朋友參加。圖／屏東縣政府提供
正在熱鬧舉行的屏東熱帶農業博覽會，屏東縣府舉辦一連串熱鬧活動，包含田邊市集小小買菜員及街舞PK賽，同時吸引小朋友及年輕朋友參加。圖／屏東縣政府提供

正在熱鬧舉行的屏東熱帶農業博覽會今年取得華特迪士尼公司圖像授權，透過最吸睛彩繪稻田、最夢幻繽紛花海呈現在大家面前，可以和自己最喜歡的角色人物一起拍照打卡，屏東縣府還舉辦一連串熱鬧活動，包含田邊市集小小買菜員及街舞PK賽，同時吸引小朋友及年輕朋友參加，為活動增添青春揚溢風采。

屏東農好粉專開放網路報名邀請6-8歲小朋友參加小小買菜員活動，讓小朋友們來體驗自己買菜的樂趣，找到對的商品、如何選購、正確算數，還可以獲得價值超過600元禮品，報名公開不久即秒殺額滿，成功吸引小朋友們踴躍參加。今年熱博與迪士尼合作首次舉辦街舞PK賽，邀請全台武林高手編排迪士尼及農業相關主題舞蹈齊聚參賽，因應疫情關係，熱博入園採人流管制，進入園區採實聯制、全程佩戴口罩、測量體溫、手部消毒，園內設有飲食專區，遊客不可邊走邊吃，大家共同配合防疫措施，安心一起來屏東熱博走春。

正在熱鬧舉行的屏東熱帶農業博覽會，屏東縣府舉辦一連串熱鬧活動，包含田邊市集小小買菜員及街舞PK賽，同時吸引小朋友及年輕朋友參加。圖／屏東縣政府提供
正在熱鬧舉行的屏東熱帶農業博覽會，屏東縣府舉辦一連串熱鬧活動，包含田邊市集小小買菜員及街舞PK賽，同時吸引小朋友及年輕朋友參加。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 迪士尼 街舞

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