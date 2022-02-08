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金門縣庫短絀 爭取110億最適預算規模

中央社 / 金門縣8日電

金門財政狀況受疫情因素影響大幅萎縮。縣府財政處今天表示，若可維持110至120億元最適當預算規模，調度與支用管控有所因應，可達成兼顧建設支出與收支平衡的健全財政目標。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又過了一年，金門原本暢旺經濟與貿易活動，因邊境管制及防疫措施等多重因素影響大幅萎縮。財政處今天新聞稿表示，就金門人口數、土地面積、工商發展情形、中央補助款或統籌分配稅款額度、自有財源比例及財政收支劃分法分得財源等綜合估算，中期而言若可維持在最適預算規模(約110至120億元)，在調度與支用管控上有所因應，可達成兼顧建設支出與收支平衡健全財政目標。

財政處財務管理科分析近10年預算規模及收支趨勢變動，民國101至103年度金酒公司營收及捐贈金額因大陸市場營收亮眼，這3年捐贈縣府金額數大幅增加64.5、64及55.5億元。

新聞稿指出，致使部分鄉親誤認，可長年以此歲入來源經常性支撐更大預算規模，往後年度歲出相對膨脹，尤其非法定社會福利支出、一次犒賞性活動支出及非編制人員用人費大幅增加，導致短期間年度收入不復存在時，可能出現歲出規模縮減不易而有的收支差短隱憂。

再以實際年度餘絀分析，自104年起金酒公司營收回歸市場規模常態維持約120億元時，在「易放難收」非法定社福支出及非編制人員人事費用卻逐年攀高，而其他經建計劃資本支出必須持續執行時，縣府收支開始出現短絀，106年短差約7億元，107及108年度短絀數已超出10億，分為約17.7與14.5億元。此短差數額與同時期的戰地政務時期補償基金支出約15.6與16.1億元相近。

另外，104年底縣庫存款為194.9億元，至110年底為104.9億元，減少的90億元，也與戰地政務基金的105至110年間實際支出數額93.11億元相近。顯示若不計入中央這項照顧歷經戰地時期鄉親的支出，各類政務支出應可達成長期維持結構上的收支平衡。

對於109年遭逢全球COVID-19突然性衝擊，依財政處數據，金酒捐贈減少6.5億元及免稅商店權利金、許可費減少約3億元，另增加防疫支出約3億元時，即出現約31億元的年度短絀。顯見104年起即埋藏財政結構隱憂，在遇到預期外全面性經濟重創下就會浮現，非肇因於單一年度財源不足支出不減所致。

但財政處表示，即便遭逢外在衝擊，109年度自有財源佔歲入比例仍高於50%，在全國縣市中僅排僅落落後高科技重鎮的新竹縣、市。證明若可強化過往財政隱憂體質，即便不舉債，金門仍有自立自強的財政自主實力。

截至110年底止金門縣庫存款戶存款餘額尚達104.9億餘元。110年金酒公司營收更多元恢復疫情前相當水準，捐贈數及盈餘繳庫時更達成規劃目標；同時配合中央法令認可的「移緩濟急」、基金盈餘繳庫衡平紓困振興措施財源、改善集中支付作業等財務調度方法，已使110年自估餘絀數縮減至19.87億元，較預算數短絀數34.93億元明顯減少，大約可回復到疫情前108年度時水準。另積極清理收回以前年度應收帳款金額逾4億元以充實縣庫，有效穩住109年的短絀水準及縣庫存款水位。

金門 疫情

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