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旗津過年生意崩跌9成 高市府將研擬振興方案

中央社 / 高雄8日電

高雄港爆發COVID-19群聚感染，讓旗津區攤商過年生意崩跌9成，議員呼籲市府加大振興力道，並盡速研議補償辦法。市府經發局表示，市長陳其邁指示研擬振興方案，將待疫情趨穩後執行。

民進黨市議員李喬如今天透過新聞稿表示，高雄港爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓遊客卻步，旗津攤商過年生意崩跌9成，有業者因有確診者足跡而無法營業，還有海產店慘虧新台幣百萬元的材料費，迎來史上最慘淡春節。

李喬如表示，旗津居民已配合實施多達3次普篩，為守住疫情防線、保護國人健康而付出巨大代價，如今普篩結果證明旗津安全無虞，盼市長及市府團隊體恤旗津人的付出，加大振興力道並盡速針對相關損失研議可行補償辦法。

市府經發局今天發布新聞稿強調，針對旗津在地商機受疫情影響，市長陳其邁已指示研擬振興方案，將待疫情趨穩後執行。

經發局長廖泰翔表示，旗津商家普遍反映過年期間配合防疫業績受影響，市府除感謝業者配合，並已積極研擬評估最適合的振興經濟方案，會以實際振興方案力挺旗津業者。

另農曆春節期間，經發局針對人潮聚集、有高度傳染風險的餐飲、市場等場所落實實聯制、量測體溫及離座戴口罩、人流管控等防疫措施，每天派員到各區巡查及宣導，總計至2月6日逾1100場次，未出現違規開罰情形。

疫情 高雄港 普篩

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