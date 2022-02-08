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屏東芒果「酥花」 果農喊苦著果率恐不到3成

中央社 / 屏東縣8日電

屏東芒果正值開花期，卻遇上冬雨不斷，花瓣不堪晴雨交替，產區陸續出現「酥花」現象，有50年種植經驗的果農苦喊，研判著果率恐怕不到3成。

農糧署副署長姚志旺接受中央社記者訪問指出，已協調農改場大面積勘查，若有損害或是產量損失，會做適當處置。屏東芒果花期在12月至2月，主要產期在3至6月，栽種面積4134公頃，產區從枋山、枋寮、獅子、春日、高樹等地，為全台第2大產地。

有種植50年經驗的芒果農陳木魚告訴中央社記者，正值開花期的芒果花瓣需要乾燥，年初大雨不斷，導致花瓣含水高，出太陽後，因溫度過高直射，呈現「酥花」現象，研判著果率不到3成。

果農黃秋雄望著種植面積1甲多的芒果樹，「酥花」現象更是嚴重，有開花的樹叢上幾乎呈現焦黑色，只要輕輕一碰，焦黑的花瓣隨之落地，只能苦笑說「全部都沒了。」

「全部砍掉重練」果農郭甫男說，果園受氣候不穩，受損嚴重，大面積的「酥花」現象影響著果率，等到天氣穩定些，只能將果樹砍掉，期待明年開花期。

民主進步黨表態參與黨內屏東縣長初選的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄，以及表態願代表國民黨出征的安泰醫院院長蘇清泉，今天分別前往枋寮地區現勘芒果受損情形，希望農委會應針對延遲性災損放寬認定標準，提供農民適當救助。

芒果 屏東縣 莊瑞雄

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