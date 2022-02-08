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屏東地下水管制區漁塭占35% 縣府推旗艦計畫輔導合法

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣地下水二級管制區的漁塭面積1713公頃，但因地下水管制規定未能同意申辦鑿井與水權，進而無法取得養殖登記證，縣府推出輔導合法計畫。圖／屏東縣政府提供
屏東縣地下水二級管制區的漁塭面積1713公頃，但因地下水管制規定未能同意申辦鑿井與水權，進而無法取得養殖登記證，縣府推出輔導合法計畫。圖／屏東縣政府提供

屏東縣沿海地區養殖業興盛，但地下水二級管制區的漁塭面積1713公頃，佔全縣養殖比例35%，但因地下水管制規定未能同意申辦鑿井與水權，進而無法取得養殖登記證，縣府為輔導縣內地下水二級管制區養殖業納管水井輔導合法計畫，即日起至114年12月10日受理地下水管制區合法業務，請符合資格的鄉親把握機會，儘早提出申請。

縣府水利處說，縣府辦理「地下水二級管制區養殖業納管水井輔導合法計畫」，由農委會漁業署提供本縣地下水管制區民國98年放養申查報資料等文件的養殖場地號，經比對篩選建立全縣1198筆養殖場地號名冊為納管水井輔導合法對象，為推動穩定漁業發展政策的旗艦計畫。

水利處表示，納管水井輔導合法對象範圍廣佈東港鎮及萬丹、新園、崁頂、南州、潮州、新埤、林邊、佳冬、枋寮、枋山鄉等11鄉鎮地下水二級管制區，請鄉親就近向在地公所查詢是否為輔導對象，先申辦養殖容許、再申辦水權、最終取得養殖登記證。

地下水 屏東縣 東港

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