開放核食是「福」或「輻」 高市議員建議廣開公聽會

行政院宣布鬆綁日本福島周邊食品管制措施，高雄藍綠民代立場不一。國民黨高市議會黨團總召童燕珍憂心政府尚未做好準備，台灣不該成為萊豬與核食實驗場地，另有議員邱于軒建議政府應該在各地開公聽會釐清疑慮。民進黨總召鄭光峰說，食品安全沒有任何妥協餘地，大家應用專業、科學的刻度面對核食問題，不以政治角度批判。

童燕珍指出，核食影響國民健康甚鉅，民眾只能靠政府把關，在風險評估、輻射標準、產地標示等管理層面都要做好，讓人民可清楚掌握訊息，若沒準備好，貿然以黑箱作業方式開放會讓老百姓健康受害，會再發生一次核食公投。

另位國民黨議員邱于軒憂心小孩健康，她說，原本要推動自治條例拒絕日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉食品進入高雄，但中央已經搶先開放，身為母親很擔心所謂的「福食」，帶給孩子是「福」還是「輻」，政府應該在各地開公聽會，說明相關標示、檢驗機制、檢驗量能和配套措施等作為。

「食品安全是政府責任」鄭光峰說，政府開放核食有經過專業考量，以及經過完整檢驗，畢竟食安門檻沒有任何妥協餘地，任何影響食品安全的議題都要用專業與科學的態度來面對，以台灣目前國際處境來說也是正向發展，讓經濟有進一步發展。

民進黨議員林智鴻支持台灣基於科學事實解禁福食，爭取加入CPTPP、降低關稅壁壘。他說，日本福島核災食品限制10年，其他國家陸續依照科學檢驗標準解禁，台灣也應該是如此，只要食品檢驗不合格限制進口、檢驗合格就開放進口，這是基本的科學道理；政府為解決疑慮應該要落實百分百檢驗，讓台灣人民不再恐慌。