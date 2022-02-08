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台灣燈會愛河灣1500台無人機 2/9首演試飛

中央社 / 高雄8日電

2022台灣燈會在高雄，高市府今天表示，將以1500台無人機進行大規模藝術展演，明晚在愛河灣上空首演試飛，後續將依試飛首演狀況，公布演出行程。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，今年燈會將再邀國際專業無人機團隊抵台，以1500台無人機進行高規格、大規模展演，成為有故事的飛行主燈。9日晚上9時45分於愛河灣上空首演試飛，市府臉書及YouTube頻道同步線上直播。

無人機將排演為一顆大型旋轉地球，同時結合台灣民俗信仰、歷史地理、海洋意象、文化科技、運動生活等元素，以3D立體動態圖形為主，在夜空中訴說台灣的故事。

文化局表示，將依明天晚上試飛首演狀況，後續公布演出行程。為確保飛行安全，實際演出時間可能因當日天候情形延後或取消。

另高市府表示，燈會期間在高雄流行音樂中心海風廣場及海豚步道區每晚都有展演，愛河灣區還有燈光秀，歡迎民眾前往觀賞。昨晚由索拉空間舞蹈於海豚步道4號區演出特色舞蹈渡鴉，孟加拉民謠走唱團也在海風舞台帶來精彩表演。

高雄市觀光局今天也發布新聞稿指出，燈會的衛武營主場區設置「童趣光樂園」，以適合兒童欣賞的燈會內容為主，另邀紙風車劇團規劃「武松愛老虎」，以及「城市親子馬戲」表演活動，陪親子同歡。

台灣燈會 愛河 文化局

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