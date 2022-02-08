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屏東愛文芒果酥花災情重 綠營3立委分頭勘災拚縣長初選

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣芒果因氣候異常導致酥花嚴重，立委莊瑞雄（左二）今天上午偕同屏東縣枋寮鄉長亞麟等人到芒果園會勘，記者潘欣中／攝影
屏東縣芒果因氣候異常導致酥花嚴重，立委莊瑞雄（左二）今天上午偕同屏東縣枋寮鄉長亞麟等人到芒果園會勘，記者潘欣中／攝影

屏東縣是國內芒果重要產區，最近正值果樹開花著果期，爭取下屆縣長初選提名的立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米都接獲農民反映，春節前一陣大雨讓果花吸飽水，雨後放晴加上日夜溫差大，導致花穗嚴重酥花，結的小果也出現病斑，部分果園甚至全軍覆沒，產量恐跌逾半，3人今天分別到枋寮鄉果園會勘；隨行的農糧署副署長姚志旺說，研判是氣候造成，已請農改場全面調查和協助預防，芒果花期分批開，要觀察後續授粉與天氣情況，才能判定是否出現災損

「依我種半世紀芒果的經驗，這次酥花太嚴重，產量恐跌逾半！」76歲的枋寮鄉果農陳木魚說，屏東愛文芒果約從5月起上市，這次酥花的果樹在12月授粉，卻遇到農曆年28、29日連續兩天的大雨，之後出大太陽，含水量大 的花瓣經過曝曬，加上日夜冷熱交替，導致嚴重酥花，去年才因旱災遇到芒果蟲害薊馬，今年卻遇到大雨，連兩年產量下都因天災下跌，盼政府伸出援手。果農郭甫男說，不少果園酥花嚴重必須砍枝，等於宣判死刑。

爭取下屆縣長初選提名的立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米，今天分別安排到枋寮鄉芒果果園勘災行程，勘災地部分重疊；莊瑞雄上午到枋寮鄉果園會勘後說，日夜溫差大與高溫多濕不只造成洋蔥災損，也使正逢開花期的芒果花，雨天花瓣吸收過多水份後，突然又強烈日曬，溫差大加上高溫多濕，導致枋寮鄉芒果酥花，農民心血泡湯，有些好不容易著果的小果，疑似感染炭疽病而焦黑敗壞，且高溫多濕環境又是細菌的溫床，未來可能會有炭疽病等病害出現。

他說，枋寮鄉內芒果園區實際狀況勘查，部分芒果樹花穗有酥花著果不良的情況，由於芒果花受損是延遲性災損，「一個月後見輸贏」，要等芒果花受損約1個月後，果實能不能長出來，才知道實際受損的情況，已要求農改場密切注意酥花狀況，並介入輔導助農民搶救芒果；莊離去後，鍾佳濱也到枋寮鄉會勘，他請農糧署和農改場全面調查並協助預防，可以空拍機協助調查，並向農民宣導農業保險，分散天災風險；周春米的會勘安排在下午。

農糧署南區分署說，屏東縣沿海鄉鎮芒果酥花情況，主要是受到1月28、29日下雨，導致這波盛花期的花沒有著果，由於芒果分批開花，目前正開花的果樹未受影響，後續仍要觀察花序，花粉授粉情形，與天氣狀況，才能判定是否出現災損。

屏東縣是國內芒果重要產區，最近正值果樹開花著果期，春節前一陣大雨讓果花吸飽水，雨後放晴加上日夜溫差大，導致花穗嚴重酥花，高雄農改場到場勘查。記者潘欣中／攝影
屏東縣是國內芒果重要產區，最近正值果樹開花著果期，春節前一陣大雨讓果花吸飽水，雨後放晴加上日夜溫差大，導致花穗嚴重酥花，高雄農改場到場勘查。記者潘欣中／攝影
屏東縣芒果因氣候異常導致酥花嚴重，立委鍾佳濱（右二）今天上午偕同屏東縣枋寮鄉長亞麟、農糧署副署長姚志旺等人到芒果園會勘，記者潘欣中／攝影
屏東縣芒果因氣候異常導致酥花嚴重，立委鍾佳濱（右二）今天上午偕同屏東縣枋寮鄉長亞麟、農糧署副署長姚志旺等人到芒果園會勘，記者潘欣中／攝影
屏東縣是國內芒果重要產區，最近正值果樹開花著果期，春節前一陣大雨讓果花吸飽水，雨後放晴加上日夜溫差大，導致花穗嚴重酥花，農民噴藥防治。記者潘欣中／攝影
屏東縣是國內芒果重要產區，最近正值果樹開花著果期，春節前一陣大雨讓果花吸飽水，雨後放晴加上日夜溫差大，導致花穗嚴重酥花，農民噴藥防治。記者潘欣中／攝影

芒果 屏東縣 災損

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