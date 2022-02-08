高市MeNGo月票優惠 延長至年底

高雄市交通局今天宣布MeNGo一般全票加碼方案及學生青春專案優惠延長實施至今年底，包含無限暢遊、公車暢遊、公車+客運暢遊、渡輪暢遊等方案，每月最高可省近2000元。

高雄市政府整合捷運、輕軌、渡輪、公車、計程車及共享運具發行MeNGo卡，提供市民一次購足多樣運具選擇、且經濟實惠交通票卡。

MeNGo月票優惠原本實施至去年底，交通局今天發布新聞稿表示，將延長實施至今年12月31日。交通局長張淑娟說，經統計，MeNGo月票優惠實施期間，販售月票由6000餘張成長至8000餘張，顯示優惠方案對通勤族群有鼓勵效果。

交通局表示，一般全票加碼方案及學生青春專案優惠，包括「無限暢遊」全票新台幣1250元、學生票1099元；「公車暢遊」全票479元、學生票199元；「公車+客運暢遊」全票1260元、學生票1050元；「渡輪暢遊」全票1800元、學生票1400元，最高每月可省將近2000元。

另配合2022台灣燈會在高雄系列活動，交通局到2月28日前推出「MeNGo 24小時五行暢遊碼」，燈會專案價99元，可24小時內無限次搭乘捷運、輕軌及公車，渡輪免費2次等優惠，並限量贈送虎爺小提燈1盞。