快訊

板橋一家4口確診！小妹任職北市會計事務所急發內部信

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

員工未打滿疫苗強制快篩 高雄高分檢：未規定禁上班

中央社 / 高雄8日電

高雄高分檢未打滿2劑疫苗員工傳需每週快篩1次，高雄高分檢上午回應，根據法務部公文，相關規定僅為勸導提醒同仁注意身體健康，未硬性規定禁上班，目前未打滿者僅有4人。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron新型變異株，媒體報導高雄高分檢開第一槍，即日起未打滿2劑疫苗員工需每週至少快篩1次陰性。

對此，高雄高分檢今天上午接受中央社記者電訪回應，相關規定僅為鼓勵勸導內部同仁健康管理，未打滿2劑員工需每週快篩1次，提醒注意身體健康。並無硬性規定未打滿者不得上班。

高雄高分檢指出，法務部公文曾轉達衛福部公文給各檢察機關，盼鼓勵員工打疫苗提升接種率，機關自2月1日起需了解未打滿2劑疫苗員工原因，輔導限期改善。

至於篩劑費用，高雄高分檢說明，若只打1劑員工需由檢方提供篩劑，1劑都沒打者，則需自行付費購買。經瞭解高雄高分檢內部僅有2人1劑都沒打過，另有2人僅打1劑疫苗。

高雄共有8所院檢單位，包括高雄高分院和高雄高分檢、高雄地方法院和高雄地檢署、橋頭地院和橋頭地檢、高雄高等行政法院、高雄少年及家事法院，院檢員工共達上千人。

疫苗 快篩 法務部

延伸閱讀

桃市府3895人快篩 鄭文燦：目前都陰性

提高長者疫苗覆蓋率 鄭文燦：規畫到家接種服務

高雄引水人未依規定快篩 航港局重罰20萬

宏都拉斯總統確診 賴清德快篩報平安

相關新聞

睽違14年！馬祖農曆正月十四「狀元船海疆巡安」再現

馬祖的元宵「擺暝」被當地視為比過年最盛大的節慶， 連江縣政府表示，今年的北竿擺暝文化祭將舉辦睽違14年之久，於農曆正月十...

屏東愛文芒果酥花災情重 綠營3立委分頭勘災拚縣長初選

屏東縣是國內芒果重要產區，最近正值果樹開花著果期，爭取下屆縣長初選提名的立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米都接獲農民反映，春節前...

屏東地下水管制區漁塭占35% 縣府推旗艦計畫輔導合法

屏東縣沿海地區養殖業興盛，但地下水二級管制區的漁塭面積1713公頃，佔全縣養殖比例35%，但因地下水管制規定未能同意申辦...

開放核食是「福」或「輻」 高市議員建議廣開公聽會

行政院宣布鬆綁日本福島周邊食品管制措施，高雄藍綠民代立場不一。國民黨高市議會黨團總召童燕珍憂心政府尚未做好準備，台灣不該...

年後轉職潮企業喊缺工！高市辦大型徵才推缺工獎勵

年後轉職潮蠢蠢欲動，製造業大喊缺工。高雄市勞工局陸續拜訪工業區和廠商，研商相關對策，2月19日上午在中正技擊館西館舉行大...

高雄幼園延後開學 家長怨

高中職以下各級學校2月11日開學，高雄幼兒園、托幼單位延到2月14日開學及收托，市府昨在高雄展覽館設大型接種站，專供教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。