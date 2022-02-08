睽違14年！馬祖農曆正月十四「狀元船海疆巡安」再現

馬祖的元宵「擺暝」被當地視為比過年最盛大的節慶， 連江縣政府表示，今年的北竿擺暝文化祭將舉辦睽違14年之久，於農曆正月十四在塘岐村重現的「送狀元船海疆巡安」海祭習俗，屆時會有鑼鼓喧天、風燈飄揚、各廟宇神轎大會師、煙火砲竹沿街施放，宛如不夜城，為北竿擺暝再添新話題。

發源於福州、已約有百多年歷史的馬祖「擺暝」，馬祖人以福州話發音稱它為「北漫」，這是馬祖四鄉五島全境每年於元宵節前後固定舉辦的傳統活動。馬祖人的過年，對擺暝的重視程度甚至遠超過除夕，家戶於這段期間闔家團圓，並以各種祭祀、活動共同開啟一場神與人的相互鏈結。2019年8月，文化部將馬祖擺暝文化祭登錄為全台第21個國家級重要民俗。

所謂「擺暝」，是指晚上在寺廟、祖廟，擺放豐富的貢品祭神、酬神，進而發展出各種傳統且熱鬧的活動，四鄉五島中又以北竿最具規模、最傳統、也最有看頭。每年的北竿擺暝系列活動有燒馬糧、扛乩遶境、食福、送喜、祈夢、神轎大會師，以及到神比人多的橋仔村各廟宇參拜改運、求發財金，熱鬧活動一籮筐。

連江縣政府表示，今年的馬祖擺暝文化祭全境都會舉辦，四鄉五島79座宮廟中，就有68座參與此盛會，時間主要落在農曆正月十三至十五日，也有些村子會提前至正月七日舉辦，北竿的芹壁村龍角峰甚至到正月二十九日才舉辦。

北竿擺暝是由各村宗族主要信仰的主神及宮廟每年輪流為主辦方，2022年主辦宮廟為北竿塘歧境尚書公府，祭祀主神為鎮海王水部尚書公陳文龍，故今年以「威鎮海疆」為馬祖擺暝文化祭的主題。

據了解，今年還有一大亮點，主辦的尚書公府將於正月十四重現2008年曾舉辦過一次的「送狀元船」儀式（也稱為狀元船祭）；狀元船也稱尚書船，源起於福州尚書公廟，清末隨著水部尚書公陳文龍香火傳到北竿塘岐村尚書公府。狀元船的船身以杉木打造，全船朱漆貼金，船舷兩面繪有十二生肖，前艙有瞭望台、中艙則規劃有樓高3層的仿古歇山頂樓閣，船上插有彩旗。

當天上午吉時在尚書公府舉辦祭祀大典後，狀元船會遷船至塘岐馬鼻灣沙灘，在眾神轎下海開水路之後，搭載狀元船船隻將繞行北竿海域巡安，趨吉避凶保佑全境居民平安，完成任務後狀元船會再度安座在尚書公府內，整個儀式歷時約1個多小時。