年後轉職潮企業喊缺工！高市辦大型徵才推缺工獎勵

年後轉職潮蠢蠢欲動，製造業大喊缺工。高雄市勞工局陸續拜訪工業區和廠商，研商相關對策，2月19日上午在中正技擊館西館舉行大型徵才活動，希望提高媒合率。勞工局表示，失業勞工經公立就業服務站推介從事特定製程行業或特殊時程行業，媒合成功加保上工且符合相關條件即可領取每月5千至7千元就業獎勵。

企業喊缺工，高雄市勞工局為協助解決產業缺工問題，訓練就業中心率就業服務團隊近日拜訪萬大工業區廠商協會，以及和發、林園及大發三個工業區服務中心，希望透過年後的求職潮，為缺工產業注入新力。

廠商反映，製造業現有大量的人力需求，但因工作環境為工廠型態，且多為輪班制，年輕人往往不願意進入或是無法久任，而現有員工又年紀漸增，體能不如以往，無法負重，出現嚴動人力斷層和缺口。

林園工業區服務中心主任簡守防指出，石化業則因講求專業技能和對工安的認知，在人力需求上期待有化工、機電相關背景或經驗，因此人力供給來源有限。期望政府可以從教育端培育人才，也可多舉辦徵才活動。

勞工局表示，各就服站提供多項就業資源，例如缺工獎勵，可以吸引求職者投入，希望工業區的企業廠商可以多加運用，以解決產業缺工問題，只要是失業勞工經公立就業服務站推介從事特定製程行業或特殊時程行業，媒合成功加保上工且符合相關條件，即可領取每月5千至7千元就業獎勵。

訓練就業中心主任楊茹憶說，目前年青人期待自由度高的工作，也較青睞服務業，鼓勵企業可以擴大招募的對象，考慮進用中高齡者，除了僱用獎助之外，還有「職務再設計」補助，可以提供中高齡就業輔具，以協助提升或延長就業意願，而公司內部的高齡員工，也有「繼續僱用高齡者補助計畫」可以留用屆退人員，廠商可以洽詢就業服務站申請運用。