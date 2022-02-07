氣候劇烈變動恆春洋蔥遭病蟲害 農委會納天災救助

中央社 / 屏東縣7日電

恆春半島洋蔥正值結球期，卻因氣候劇烈變動慘遭病蟲侵襲，行政院農業委員會今天公告，受1月雨害，屏東洋蔥納入農業天然災害救助，蔥農可向鄉鎮公所提出申請。

恆春半島洋蔥在冬天結球時期，藉著強勁落山風吹拂而乾燥，近期卻一反常態，在今年1月初連續下了1週大雨，田間積水、蔥球泡爛，隨之而來的豔陽天，讓植株不堪晴雨交替而產生病蟲害，綠油油的蔥田大規模枯黃，炭疽病、黃萎病等病蟲害齊發。

蔥農無不叫苦連天，民主進步黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都接獲民眾陳情，分別前往會勘，也呼籲農委會要將受損的洋蔥納入農業天然災害救助。

農委會則在今天正式公告，屏東縣洋蔥因1月雨害，納入農業天然災害現金救助及低利貸款，損失率達20%以上，現金救助每公頃3萬6000元，受理期限為2月8日至2月17日。

周春米發布新聞稿表示，農委會宣布將受損的洋蔥納入天災現金救助制度，呼籲遭到農損的蔥農，盡速錄影存證，並向鄉公所提報申請。

農委會 屏東縣

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