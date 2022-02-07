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高雄桃源明霸克露鋼便橋將完工 南橫有望今年全線通車
南橫公路力拚今年4月全線通車，高雄桃源區明霸克露橋去年8月7日遭大雨沖毀，如今斷橋處鋼便橋雛型大致完成，預計2月底可供試行，趕在4月汛期來臨前完工。未來鋼便橋抗洪能力增強，洪水來襲時可增加撤離時間，提升安全性。
去年遭沖垮的明霸克露橋，經公路總局三工處甲仙工務段緊急搶修，並於去年10月啟動鋼便橋工程，歷時近半年雛型大致完成，目前仍持續執行河道及周邊防護工程。
甲仙工務段段長陳正偉說，新搭建的鋼便橋與去年搭建的涵管便道相距約50公尺，該處目前仍在執行相關道路維護、加固與河道整理工程，預計2月底就能供居民臨時改道通行鋼便橋，若後續配合施工仍會暫時改回涵管便道通行。
陳正偉說，斷橋處流域在非汛期相對穩定，即使涵管便道可雙向通行，經多次調整通行管制無虞，但涵管便道抗洪能力較差，下雨易淹沒，過年期間也曾短暫封閉，若未來改由鋼便橋通行，不僅通行較涵管便道更加安全，洪水來臨時，可增加用路人撤離時間。
此外，除4月明霸克露鋼便橋有望完工，三工處副處長許通盛說，目前天池至向陽也在積極趕辦修復工程，力拚4月底開放有條件通行，屆時等同於南橫全線復通。
許通盛還說，確切開放時間未定，若未來開放通行，但該路段仍需讓施工車輛進出及道路管養維護，因此，尚研擬配合梅山口到天池緊急開放通行機制每周二、四暫停通行。
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