高雄衛武營賞燈亂停車 居民怨：家門被擋住

台灣燈會吸引人潮，市府將衛武營展區周邊，青年路、國泰路一帶378個汽車格暫時塗銷，周邊道路禁止臨停，並派大批警力維持交通。衛武營周邊住家居民怨，車格被塗銷回家要走更遠，鄰近停車場也都滿場，賞燈民眾停車將社區出入口擋住，住戶成燈會受害者。鳳山警分局表示，燈會期間接獲周遭道路阻擋出入口約10件，一發現違停也立即勸離。

交通局表示，衛武營展區公共運輸便利，燈會現場不提供停車位，如要開車只有外圍停車場可供停車，民眾可再搭捷運、輕軌至展區。大寮、獅甲、輕軌夢時代站等都有停車場，供轉乘民眾停車。燈會期間不少機車族將機車停放在人行道上，影響行人動線，交通局為因應大量機車停車需求，已在議會路、議會北路、光華路等區域規畫機車臨停區，約可提供6千台機車停放。另外本周也會把輜汽路上汽車格位改為機車格，約可再容納500台機車停放。

鳳山分局表示，停車格塗銷是由交通局規畫，配合燈會期間交通動線，依規定紅線禁止停車，燈會期間也有加派警力，勸導民眾駛離。警方說，因衛武營附近缺少停車腹地，燈會期間交通單位希望民眾轉乘捷運抵達會場，如大寮站、獅甲站等地，都有規畫公有停車空間，便利民眾轉乘。

據警方統計，燈會期間接獲周遭道路阻擋出入口約10件，警方獲報後派遣線上員警立即處理，通知車主駛離，警方呼籲民眾配合交管，搭乘大眾運輸工具前往會場，便利又省時。