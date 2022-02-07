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高科聯絡道延伸可行性研究 高市年底提期末報告

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高科聯絡道預留往東延伸空間，立委邱志偉爭取經費，高雄市交通局展開可行性研究。記者林巧璉／翻攝
高科聯絡道預留往東延伸空間，立委邱志偉爭取經費，高雄市交通局展開可行性研究。記者林巧璉／翻攝

目前國道一號高科聯絡道僅連接至南科高雄園區中，往東及往西延伸的預留工程目前無進度，立委邱志偉爭取營建署補助800萬，由高市交通局展開高科聯絡道延伸可行性研究，預計今年底提出的期末報告中將有更明確規畫。

邱志偉表示，目前高科聯絡道僅連接南科高雄園區及國道1號，往東西向延伸將能讓高科聯絡道運輸效益數倍成長。邱志偉去年爭取營建署補助800萬元，由交通局進行可行性研究，邱志偉日前也邀請營建署及交通局至立法院說明相關進度。

目前高科聯絡道屬於封閉式、匝道連接平面道路的公路系統，交通局初步規畫，以相同公路系統往東西向延伸，但因往東延伸後會立即遇到高鐵，預估將由高鐵軌道下方穿過並銜接台19甲線，高鐵沿線施工規範嚴謹，路線規畫及工法還需要詳細研議。

邱志偉強調，高科聯絡道往東連接到台19甲有點可惜，應該要延伸至田寮交流道，成為連接國道1號及國道3號的聯絡道，待高科聯絡道東西向延伸工程完成時，將串連國1、國3、台1線、台17線、台19甲線、台39線高鐵橋下道路、台61線快速道路等，提供北高雄及沿海民眾南來北往、更完善公共運輸的路網，後續將會持續追蹤進度。

高科聯絡道東側目標是連接至台19甲，往西則是連接至目前正在評估由台南七股往南延伸至梓官的台61線。可行性研究預計今年中提出期中報告，並交由專家學者審查及修正，預計年底可以提出期末報告。

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