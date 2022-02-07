要搭公車APP先查擁擠度 高雄iBus全國首創

中央社 / 高雄7日電

智慧交通防疫再升級，高雄市首創iBus公車動態系統擁擠度查詢功能，透過車內全面裝設4G網路，只要開啟iBus APP查詢搭乘路線，每一班次擁擠程度一目了然。

高雄市首創這項公車動態系統擁擠度查詢功能，依交通局運輸管理科資料，透過車內全面裝設4G網路，將驗票機刷卡人數即時回傳至公車動態系統，並以顏色呈現車內空間為舒適（綠色）或擁擠（紅色）等級，民眾出門前開啟iBus APP查詢要搭乘路線，每一班次擁擠程度即可一目了然。

高雄市政府交通局長張淑娟指出，參考國外公共運輸系統提供擁擠度，以滿足COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫需要首創公車擁擠度指標。至於擁擠度計算是參考國、內外文獻並考量社交距離、公車車型等因素計算而得。未來也將持續滾動式調整擁擠度的呈現及分級方式，以便更貼近民眾需求。

張淑娟說，防疫期間藉由這項新功能選擇搭乘班次。除保持社交距離，可有更舒適搭乘體驗。另外，即時回傳大數據資料不僅應用於擁擠度呈現，未來也將持續運用數據分析擁擠時段及路線，作為調整公車班次服務水準的依據，規劃更符合民眾需求的公車服務。

交通局新聞稿表示，「高雄iBus」APP以公車動態系統資料為基礎開發，110年度使用次數達5400萬次，廣受乘客使用。「高雄iBus」主要功能有「公車動態即時資訊」、「公車改道通阻訊息」、「無障礙公車班次」、「乘車路線規劃」等，提供公共運輸便民服務，如「YouBike2.0資訊」、「輕軌動態」及「公車式小黃叫車電話」等多項實用資訊查詢，使用者也不用擔心因APP置入廣告導致操作不順暢，出門前利用手機線上查詢公車路線和車輛位置，方便又省時。

公車 社交距離 高雄市

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