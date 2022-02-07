雄女老校門今日開拆 老校友家長搶買留念但了遲一步

高雄女中歷時30多年的紅磚牌樓校門，斑駁老舊與周遭愛河景觀不相融，加上門框低矮，消防雲梯車無法入內，有礙安全，於是決定今日開拆，有老校友家長捨不得，今一早致電學校想買下整座校門放在自家土地留念，但因開學在即，拆除工程已排定，校長林香吟惋惜地說，學校已來不及答應。

高雄女中紅磚牌樓校門於民國73年到74年間建成，20前學校即計畫拆建，一直未付諸實行，學校近期準備就緒，預訂今天開拆，連月來不少校友相繼穿上舊校服，抽空返校與老校門合影，也有校友翻出30年前的絕版制服西裝前來。

雄女校門開拆，引起許多老校友不捨，林香吟說，今早還接獲老校友家長來電，想把雄女校門買回去放在自己的土地上留作紀念。這名校友已畢業廿多年，目前是林口長庚醫院醫師，但考量要保留大門完整外型，必須進行切割，工法複雜且耗時，會影響到學生上課，已來不及答應這名校友家長的請求。

本身是校友的雄女校長林香吟說，紅磚牌樓校門是她就讀期間建成，但當時大家都專心念書、準備聯考，沒多注意校門，至自己當上校長才發現，磚造結構已斑駁，牌樓橫槓高度過低，消防雲梯車無法進入，消防車輛由後門進入，動線又與老校樹牴觸，且自己就任以來，接獲各界反應校門與周遭街景不相融，連學校對面的國軍英雄館都來問，校門何時改建。