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雄女老校門今日開拆 老校友家長搶買留念但了遲一步
高雄女中歷時30多年的紅磚牌樓校門，斑駁老舊與周遭愛河景觀不相融，加上門框低矮，消防雲梯車無法入內，有礙安全，於是決定今日開拆，有老校友家長捨不得，今一早致電學校想買下整座校門放在自家土地留念，但因開學在即，拆除工程已排定，校長林香吟惋惜地說，學校已來不及答應。
高雄女中紅磚牌樓校門於民國73年到74年間建成，20前學校即計畫拆建，一直未付諸實行，學校近期準備就緒，預訂今天開拆，連月來不少校友相繼穿上舊校服，抽空返校與老校門合影，也有校友翻出30年前的絕版制服西裝前來。
雄女校門開拆，引起許多老校友不捨，林香吟說，今早還接獲老校友家長來電，想把雄女校門買回去放在自己的土地上留作紀念。這名校友已畢業廿多年，目前是林口長庚醫院醫師，但考量要保留大門完整外型，必須進行切割，工法複雜且耗時，會影響到學生上課，已來不及答應這名校友家長的請求。
本身是校友的雄女校長林香吟說，紅磚牌樓校門是她就讀期間建成，但當時大家都專心念書、準備聯考，沒多注意校門，至自己當上校長才發現，磚造結構已斑駁，牌樓橫槓高度過低，消防雲梯車無法進入，消防車輛由後門進入，動線又與老校樹牴觸，且自己就任以來，接獲各界反應校門與周遭街景不相融，連學校對面的國軍英雄館都來問，校門何時改建。
林表示，雄女走過高女、省高女、雄女，到現在的六都時代，學校希望能給學生更安全、自由、友善的學習環境，因此決定改建校門，即將新建的第4代校門由設計監造台南美術館的造究建築師事務所新銳建築師吳博智設計，吳博智指新門會打破「門」的概念，進行整體區域改造。
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