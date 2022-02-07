旗津居民確診擴大匡列隔離 警派員站崗如「封巷」

中央社 / 高雄7日電

高雄港爆發COVID-19群聚感染，鄰近旗津區也出現確診個案，還有巷子因有住戶染疫，左鄰右舍被擴大匡列隔離，轄區員警也在巷頭、巷尾站崗管制，形成特殊「封巷」景觀。

高雄港爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，鄰近的旗津區有不少修造船廠，與港區工作往來密切，也導致當地有民眾確診。

中華里有1條巷子，因有居民確診，整條巷子住戶都被擴大匡列，送防疫旅館或在家隔離。中華里長夏清浪對中央社記者說，這條巷子2排共有23戶，有居民染疫後，左鄰右舍被匡列隔離，為了避免出入，警方也派員站崗管制。

夏清浪說，少數住戶在家隔離，因無法外出，有人會打電話請他買東西、送東西，他會幫忙送到騎樓，服務居民。夏清浪強調，里內居民都很配合防疫及篩檢，希望外界不要有負面看法。

轄區警方對中央社記者證實，旗津區目前有1條巷子管制出入，2月2日起，這條巷子的巷頭、巷尾均各有1名員警24小時站崗，並放置交通錐、橫桿等物管制。

為防止高雄港群聚擴大，高市府近日在旗津區擴大篩檢，市長陳其邁昨天在防疫會議會後記者會上表示，旗津區1日至5日共篩檢5435人，除原來的匡列對象或隔離中發病者，沒有新增陽性個案。

迎接開工，市府也在旗津福壽宮、廣濟宮、高科大旗津校區持續篩檢，呼籲民眾踴躍篩檢，確保旗津地區防疫安全。

高雄港 COVID-19

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