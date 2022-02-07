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高雄展覽館今開放教職員接種疫苗 逾2500人預約

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府今在高雄展覽館開設大型接種站，專供教育相關人員接種疫苗。記者王昭月／攝影
高雄市政府今在高雄展覽館開設大型接種站，專供教育相關人員接種疫苗。記者王昭月／攝影

高中職以下各級學校預訂2月11日開學，高雄市今在高雄展覽館設置大型接種站，專供教職人員接種，另環保局也針對300多所國高中小學，展開校園及周邊環境清消，防杜校園遭疫病入侵。

因應疫情，高雄市要求幼兒園、托幼單位延後至2月14日開學、收托，今天起並在高雄展覽館設接種站，供教職人員接種，初估今天一整天逾2500人預約施打，接種的疫苗為莫德納。

今早高雄展覽館打氣不錯，但有不少教職員以為可打到12點，結果上午11點半以後趕到，現場已暫停受理，必須到下午場次再開放施打，小有埋怨，指得多浪費一、二小時時間。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，今天高雄展覽館專供學校，幼兒園及補習班等相關教育人員預約施打，本來就有既定的防疫重點工作，開學前會提醒學校落實，開學後按防疫規範執行，防疫物資都請學校盤點整備，

環保局今天除持續針對旗津區篩檢站周邊環境清消，因學學校本周五開學，也針對300多所國高中小學，展開校園及周邊環境清消。據環保局統計，自元月20日起迄今，已動員近千人次、上百輛次消毒車，完成一千多處次清消工作。

高雄市 幼兒園

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