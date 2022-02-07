高市第2波租金補貼 14日開放申請

中央社 / 高雄7日電

高雄市租屋族注意！110年度住宅租金補貼第二次受理申請，時間自14日起至25日下午5時截止，釋出名額2730戶，有需求民眾把握機會。符合資格條件者，預計5月審核後撥款。

高雄市政府都市發展局長吳文彥今天表示，租金補貼申請條件，包括申請人家庭成員（含申請人配偶、申請人及配偶戶籍內直系親屬等）均無自有住宅、且家庭成員每人每月平均所得低於3萬3353元，及動產、不動產在限額標準以下等；在高雄市有實際租屋事實，不限戶籍也可申請。

都發局住宅發展處長翁浩建說明，補貼金額按申請人租屋區域及資格條件分6個級距。居住高市田寮、內門、杉林、甲仙、六龜、那瑪夏、桃源、茂林等行政區核定戶，按申請人條件每戶每月補貼第1級（低收且家庭成員2人以上、中低收且家庭成員3人以上）3600元。第2級3200元、第3級（單身未滿40歲且非弱勢戶）2000元。

其他區則為第1級4000元、第2級3600元、第3級2200元，補貼期均為1年。但如實際租金低於補貼級距者，仍以實際租金計算。

配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，避免群聚染疫風險，內政部統一規定，申請方式僅開放「線上申請」與「郵寄申請」2種，市府不受理臨櫃申請，有需求民眾別白跑一趟。

都發局新聞稿強調，租金補貼是評點制，不是先搶先贏。有疑問可撥打專線07-3368333轉2649~2651，有專人提供說明。租金補貼申請書表，除就近到各區公所索取，建議直接自高雄市住宅補貼網下載；住宅補貼線上申請將於14日至25日每天上午9時至下午5時開放，申請網址。

為減輕無自有住宅民眾在高雄市租屋負擔、保障弱勢族群居住權益，高市府每年開辦住宅租金補貼，並分二次受理申請。首波於去年8月受理、12月核定撥款，有1萬6441戶受惠。核定戶可獲得每月新台幣2000元至4000元不等租金補貼，為期1年，讓有租屋需求民眾可以在高雄好生活。

租金補貼 高雄市 住宅補貼

延伸閱讀

旗山百年糖廠變身農創園區 將成東高雄形象門戶

翻身了！高市國土計畫 將以六龜作鄉村整體規畫示範區

高捷小港林園延伸線 沿線土地都計檢討

發展科技S廊帶 高市年後啟動湖內茄萣都計檢討

相關新聞

衛武營周邊禁停車 住戶反受害

台灣燈會吸引賞燈人潮，衛武營展區周邊道路禁停，住戶抱怨回家要走得更遠了，賞燈者停車擋住社區出入口，也引發民怨。鳳山警分局...

高雄幼園延後開學 家長怨

高中職以下各級學校2月11日開學，高雄幼兒園、托幼單位延到2月14日開學及收托，市府昨在高雄展覽館設大型接種站，專供教育...

屏東勝利星村 遺構公園留歷史

屏東市「勝利星村創意生活園區」今年是全區招商的首個春節，連假期間營業額翻倍成長，其中得勝新村打造為全國首座遺構公園，用既...

屏東芒果出現「酥花」 下雨後又遇太陽未著果

屏東縣枋寮、枋山與獅子鄉是芒果產區，芒果一年只開一次花，但芒果花期長，近期立委鍾佳濱、周春米接獲枋寮農民反映，農曆春節前...

高雄桃源明霸克露鋼便橋將完工 南橫有望今年全線通車

南橫公路力拚今年4月全線通車，高雄桃源區明霸克露橋去年8月7日遭大雨沖毀，如今斷橋處鋼便橋雛型大致完成，預計2月底可供試...

高科聯絡道延伸可行性研究 高市年底提期末報告

目前國道一號高科聯絡道僅連接至南科高雄園區中，往東及往西延伸的預留工程目前無進度，立委邱志偉爭取營建署補助800萬，由高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。