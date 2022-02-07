雄女拆除紅磚牌樓門 新校門為學生生活做整體改造

中央社 / 高雄7日電

高雄女中紅磚牌樓校門因老舊、又有消防安全和排水問題，今天進行拆除，近日吸引不少校友返校合影。雄女校長林香吟表示，新校門將規劃為整體區域改造，以符合學生生活需要。

民國73年到74年間建成的高雄女中紅磚牌樓校門今天開拆，有不少校友搶在最後一天穿上舊校服回來與校門合影，也有校友翻出30年前的絕版制服西裝、戴著雄女紀念口罩前來，更有媽媽抱著女兒來拍照，笑稱是「女兒未來的學校」。

林香吟接受媒體聯訪表示，從自己上任校長以來，就一直接獲各方反應校門無法融入周遭街景，連學校對面的國軍英雄館都來說，紅磚已經老舊、剝落，問她甚麼時候拆。沒想到拆校門新聞一出，反而吸引許多校友回來合影，成為校友眼中「最漂亮的校門」。

除了是校長也是老校友的林香吟說，紅磚牌樓校門是在自己就讀期間建成，但是當時都在專心準備聯考，沒有注意校門改成怎樣。直到自己當上雄女校長，才知道因為牌樓橫槓高度低，消防雲梯車無法進入校園，磚造結構也已經斑駁，加上馬路墊高後每逢下雨校門口就會積水，學生根本沒有辦法進出，所以從約20年前學校就開始討論校門改建。

林香吟說明，即將新建的第4代校門由設計監造台南美術館的造究建築師事務所新銳建築師吳博智設計。吳博智訪談多名雄女校友、學生，打破「門」的概念進行整體區域改造，未來門口會設有等候區，學生在門口打卡、聊天，或是雄中男生來等女生下課都很方便，並且也設有方便同學訂外食的放置區域、和避免訪客頻繁進出學校的獨立會客室，符合現在學生生活需要。

林香吟也說，今天早上還接到畢業近20年老校友家長的電話，說想要把整個校門買回去放在自己的土地上留作紀念。但是考量到如果要保留完整大門外型，拆除工法相當複雜，耗費時間也長，可能會影響到同學上課，因此與工程人員討論後只能婉拒這名熱心的校友家長。

林香吟表示，雄女走過高女、省高女、雄女，到現在的六都時代，都是一代一代的傳承，學校也一直希望能給學生安全、自由、友善的學習環境。舊校門預計在週五開學前完成拆除，讓學生可以有安靜學習空間，新校門則預計在8月底、下個學年度開學前完工，拆除改建過程規劃讓學生改走成功門、教職員工從北門進出。

台南美術館 建築

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