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潘孟安任內最後新春團拜 「疫情嚴峻不能掉以輕心」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今舉行新春團拜，現場邀請三地門鄉青葉國小合唱團小朋友開場獻唱多首歌曲，三地門鄉青葉村是三地門鄉唯一魯凱族部落。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行新春團拜，現場邀請三地門鄉青葉國小合唱團小朋友開場獻唱多首歌曲，三地門鄉青葉村是三地門鄉唯一魯凱族部落。記者劉星君／攝影

春節九天連假結束，屏東縣府今舉行新春團拜，也是縣長潘孟安任內最後一次新春團拜，潘孟安感觸特別深，潘孟安遲到十分鐘，一抵達現場跟大家鞠躬道歉，潘孟安說，接下來300多天日子，一起努力，屏東是充滿包容城市，有來自四面八方量能，不因此自滿，要繼續前進。面對疫情變化，「疫情嚴峻，不能掉以輕心」。

屏東縣府今舉行新春團拜，現場邀請三地門鄉青葉國小合唱團小朋友開場獻唱多首歌曲，三地門鄉青葉村是三地門鄉唯一魯凱族部落。

潘孟安今天遲到約10分鐘，他一抵達現場就跟大家鞠躬道歉，他也形容青葉國小合唱團歌聲，「這就是來自屏東的聲音」，當時他在沿山公路看學校時，聽到天籟般聲音，期勉孩子若合唱團獲得冠軍，要請他們吃披薩與西餐，這群孩子們拿到了，「我們都是在不經意中創造很多驚奇」。

潘孟安說，7年來縣府團隊每一年都是縣政進步幕後推手，是共同見證者也是推進者，「接下來300多天日子，一起來努力」，不因此自滿要繼續前進，疫情緊張，感謝同仁堅守崗位，一同建造屏東價值，創造屏東光榮感，大家都是屏東蛻變幕後功臣。

面對疫情變化，潘孟安說，接下來高國中小開學如期，這段期間縣府舉辦公開活動範圍，大家都上緊發條，戰戰兢兢，「疫情嚴峻，不能掉以輕心」，面對這波疫情，屏東是共同生活圈，要做好防治與防堵措施，期望新的一年在防疫之下讓屏東、台灣都能安然無事。

屏東縣府今舉行新春團拜，縣長潘孟安（中）、副縣長吳麗雪（右）與秘書長邱黃肇崇。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行新春團拜，縣長潘孟安（中）、副縣長吳麗雪（右）與秘書長邱黃肇崇。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行新春團拜，縣長潘孟安（中）、副縣長吳麗雪（右）與秘書長邱黃肇崇。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行新春團拜，縣長潘孟安（中）、副縣長吳麗雪（右）與秘書長邱黃肇崇。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 疫情

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