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台灣燈會療癒系作品「空氣人」 每天下午邀你一起躺

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
入夜後的空氣人搭配上不同的燈光變化，更加富有生命、呼吸感。圖／高市觀光局提供
入夜後的空氣人搭配上不同的燈光變化，更加富有生命、呼吸感。圖／高市觀光局提供

台灣燈會開幕一周，許多亮點作品吸引民眾到場參觀，高市觀光局在衛武營展區規畫親子主題「童趣光樂園」，邀請日本藝術家鈴木康広的作品「空氣人」（Aerial Being）來到衛武營。巨型作品放在衛武營草地上相當吸睛，為了讓大家從不同的角度欣賞，觀光局規畫，每天下午5時30分邀請民眾跟「空氣人」一起放鬆躺下，享受「躺平」的樂趣。

傍晚5點半一到，不少民眾隨著引導躺在空氣人身旁，主辦單位使用空拍機拍下有趣畫面，大人、小人的尺寸懸殊比例相當可愛，昨天知名旅遊作家謝哲青也參與空氣人快閃活動。

「空氣人」以人體形象為模型，利用特殊的超薄纖維創作而成，鈴木康広會針對每次展出地點的環境特色及策展主題進行創作。為了呈現疫情時代下的放鬆與呼吸，他特別選用有呼吸感的白色燈光，並以平躺姿態呈現。

入夜後，燈光亮起，空氣人呈現緩慢流動的呼吸感，偶爾燈光轉為波動貌，空氣人像是想到了什麼，而有了新的情緒。鈴木康広希望將似有若無的空氣作為雕塑作品，讓大家再次看見身邊一直存在著，我們卻忘了的事。

每晚10點燈會結束後，工作人員會將《空氣人》仔細打包收好，隔天的下午3點再次把重達200公斤的空氣人作品，帶回大草原上與大家見面。這個以空氣為主體的雕塑作品，完全以手工黏合超薄纖維製作，溫度、濕度都會影響充氣進度。在充氣前要先在草地上鋪上大面積的地毯，團隊成員戴上白色手套，仔細確認塑膠表面軟化，掌握進氣的速度，適時裝上負重，溫柔地展開這個看似簡單卻需要小心翼翼對待的作品，充氣完成後移除地毯，才算大功告成。

台灣燈會衛武營展區「空氣人」作品帶給人療癒感受，旅遊作家謝哲青昨現身快閃活動。圖／高市觀光局提供
台灣燈會衛武營展區「空氣人」作品帶給人療癒感受，旅遊作家謝哲青昨現身快閃活動。圖／高市觀光局提供
台灣燈會衛武營展區「空氣人」作品帶給人療癒感受，旅遊作家謝哲青昨現身快閃活動。圖／高市觀光局提供
台灣燈會衛武營展區「空氣人」作品帶給人療癒感受，旅遊作家謝哲青昨現身快閃活動。圖／高市觀光局提供
台灣燈會衛武營展區「空氣人」作品帶給人療癒感受，觀光局也推出快閃活動，每天下午5點半邀大家和空氣人一起躺一下。圖／高市觀光局提供
台灣燈會衛武營展區「空氣人」作品帶給人療癒感受，觀光局也推出快閃活動，每天下午5點半邀大家和空氣人一起躺一下。圖／高市觀光局提供
台灣燈會衛武營展區「空氣人」作品帶給人療癒感受，觀光局也推出快閃活動，每天下午5點半邀大家和空氣人一起躺一下。圖／高市觀光局提供
台灣燈會衛武營展區「空氣人」作品帶給人療癒感受，觀光局也推出快閃活動，每天下午5點半邀大家和空氣人一起躺一下。圖／高市觀光局提供

鈴木 衛武營 台灣燈會

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