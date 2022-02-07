台灣燈會療癒系作品「空氣人」 每天下午邀你一起躺

台灣燈會開幕一周，許多亮點作品吸引民眾到場參觀，高市觀光局在衛武營展區規畫親子主題「童趣光樂園」，邀請日本藝術家鈴木康広的作品「空氣人」（Aerial Being）來到衛武營。巨型作品放在衛武營草地上相當吸睛，為了讓大家從不同的角度欣賞，觀光局規畫，每天下午5時30分邀請民眾跟「空氣人」一起放鬆躺下，享受「躺平」的樂趣。

傍晚5點半一到，不少民眾隨著引導躺在空氣人身旁，主辦單位使用空拍機拍下有趣畫面，大人、小人的尺寸懸殊比例相當可愛，昨天知名旅遊作家謝哲青也參與空氣人快閃活動。

「空氣人」以人體形象為模型，利用特殊的超薄纖維創作而成，鈴木康広會針對每次展出地點的環境特色及策展主題進行創作。為了呈現疫情時代下的放鬆與呼吸，他特別選用有呼吸感的白色燈光，並以平躺姿態呈現。

入夜後，燈光亮起，空氣人呈現緩慢流動的呼吸感，偶爾燈光轉為波動貌，空氣人像是想到了什麼，而有了新的情緒。鈴木康広希望將似有若無的空氣作為雕塑作品，讓大家再次看見身邊一直存在著，我們卻忘了的事。