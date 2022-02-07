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高雄旗津居民確診擴大匡列隔離 警站崗成「封巷」奇景

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
因應開工，設於中信造船廠新高廠的篩檢站，一早湧入修造船廠員工做PCR檢測。記者王昭月／攝影
因應開工，設於中信造船廠新高廠的篩檢站，一早湧入修造船廠員工做PCR檢測。記者王昭月／攝影

高雄市疫情方興未艾，高雄港群聚案以鄰近碼頭的旗津等區風險尤高，旗津日來因有社區民眾匡列期間確診，中華里900多巷附近兩排民宅住戶幾乎都送往防疫旅館隔離，僅剩零星住戶居家險隔離，巷口並三角錐加上橫桿，派員警站崗管制，形成疫情間特殊的「封巷」奇景。

農曆春節假期結束，因應百業開工，高雄市政府要求高雄港修造船業相關員工8日開工前需再做一PCR採篩，未篩檢者9日起禁進入港區工作，旗津全區居民6日起也要執行PCR普篩，以策安全。

旗津區6日起開設四處篩檢站，針對全區居民再做一次PCR，里長家戶宣導加上警車巡邏廣播，一天內共有1萬923人，以戶籍在旗津的居民總數計算，逾55%民眾完成採檢。

這波高雄港群聚案，導致旗津不少民眾確診，其中復興里一處公寓式集合住宅，中華里900多巷二排民宅，都因有居民確診，擴大匡列隔離採檢，住戶幾乎都打包住進防疫旅館，其中華里民宅巷道更以三角錐架起橫桿「封巷」，成為旗津區疫情間罕見奇景。

在地里長表示，中華里900多巷因有人染疫後，造成對街鄰居也中鏢，因此大年初一將兩排民宅約22戶都匡列隔離，復興里居民則於除夕即送往防疫旅館隔離。

因應修造船員工篩檢，市府在旗津及小港各設一處船廠開工前篩檢站，其中旗津中信造船廠新高廠篩檢站，今早8點起湧入數百名員工採險。

一名也在中信造船廠服務的孫姓員工說，這場疫情，他們已大半個月無法上工，大家都來篩檢也比較安心，「染疫不是怕住院，而是可能傳給親朋好友，大家都被隔離限制自由，太麻煩了」

因應開工，設於中信造船廠新高廠的篩檢站，一早湧入修造船廠員工做PCR檢測。記者王昭月／攝影
因應開工，設於中信造船廠新高廠的篩檢站，一早湧入修造船廠員工做PCR檢測。記者王昭月／攝影
旗津區中華里900多巷因有住戶染疫，連對街鄰居都中鏢，兩排民宅居民幾乎都送進防疫旅館隔離，巷口則架橫桿「封巷」，並由警察站崗管制，形成疫情間奇景。記者王昭月／攝影
旗津區中華里900多巷因有住戶染疫，連對街鄰居都中鏢，兩排民宅居民幾乎都送進防疫旅館隔離，巷口則架橫桿「封巷」，並由警察站崗管制，形成疫情間奇景。記者王昭月／攝影
高雄巿旗津區復興里一處集合住宅因有住戶確診，所有住戶幾乎全部送進防疫旅館隔離。圖／讀者提供
高雄巿旗津區復興里一處集合住宅因有住戶確診，所有住戶幾乎全部送進防疫旅館隔離。圖／讀者提供

疫情 篩檢站 高雄港

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