屏東勝利星村全國首座遺構公園 既有材料留下歷史紋理

屏東縣府將屏東市日遺眷舍歷史建築群修復、活化，打造為「勝利星村創意生活園區」，今年是全區完成招商的首個春節，連假期間每天湧入數萬人潮，店家營業額翻倍成長。勝利星村停車場旁得勝新村，縣府在連假前將施工圍籬拆掉，打造全國首座遺構公園，讓原本要拆除得勝新村以另種面貌呈現，用既有材料留下歷史紋理，跟藝術裝置結合，成為園區內新亮點。

崇仁新村原眷戶葉慶元說，得勝新村與一旁崇仁新村空翔區，當初是國防部管理，但早已破損嚴重，經他、屏東縣愛鄉協會奔走，根據文資法第十五條規範，五十年以上建物或是公有土地所定著的建造物及附屬設施群自建造物興建完工五十年者，所有或管理機關（構）於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估。

葉慶元說，得勝新村、崇仁新村空翔區被保留下來，因為主要屋體結構都遭破壞，無法完全修復，完全留下來也相當困難。縣府用遺構公園概念，結合眷村歷史紋理，用不同方式呈現，設計過程中他也與建築師、包商討論，用既有材料、紋理保留下來，與藝術裝置結合，拆下來的瓦片、磚頭，擺放在步道中。

走進遺構公園，處處巧思，馬賽克地磚、窗花、紗窗、梅花、黨徽，還有兩座超大時鐘，軍機飛行零件、模型飛機零件。文化處長吳明榮說，遺構公園主題「史光」，帶領大家走入歷史脈絡光環境，將原有歷史紋理保留下，用藝術裝置，將每個建築遺構重新詮釋。

吳明榮說，得勝新村、崇仁新村空翔區，利用回收拆除後廢建材打造藝術裝置，歷時1年多整修，總經費1.2億元，經過文資委員會，文史團體討論後決定還是保留，用遺構公園呈現，也是全台首座遺構公園，連假前拆除得勝新村的圍籬，讓人耳目一新，整體遺構公園預計暑假前全面開放，會持續優化，加強歷史脈絡解說。

眷村出身縣議員唐玉琴連假也帶著友人走訪遺構公園，唐玉琴說，遺構保留原建築結構，讓人回想起早期眷村生活記憶，她建議，遺構公園接連停車場空間，有一處空曠地區，建議可以開放作為街頭藝人表演區。

屏東勝利星村創意生活園區，包括勝利及崇仁成功區眷村共69棟歷史建築，透過招商吸引多元新創產業，有57個品牌，有獨立書店、餐飲、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等業者進駐。