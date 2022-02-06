屏東落山風藝術季 遊客竟騎沙灘車穿梭展場

屏東縣府在車城鄉海口港舉辦落山風藝術季，18件大型藝術作品在車城鄉海口港沙灘延伸到看海美術館，讓民眾領略恆春半島地形與特殊落山風，縣府交旅處昨接獲民眾反映，有沙灘車穿梭在展場作品很危險，也影響作品安全性。縣府今到場聯合稽查，該地區屬於漁港，勸導業者改善，並張貼公告提醒公共藝術展覽區禁止灘沙車進入，違者依漁港法處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

縣府交通旅遊事務處指出，昨接獲民眾反映，大年初四下午3、4點，有沙灘車竟穿梭在落山風藝術季展區沙灘內，相當危險，影響遊客安全，也擔心影響作品的安全性。

落山風藝術季展區作品18件，縣府海洋及漁業事務所指出，車城海口港沙灘約有3公頃，展區沙灘範圍占海口港沙灘五分之三，當地經營沙灘車業者有2家，沙灘車一趟20分鐘或30分鐘為限收費，今到場聯合稽查，提醒業者改善，並張貼公告提醒公共藝術展覽區禁止沙灘車進入，公共藝術展覽區也以浮球及輪胎圍籬畫出界線，違者依漁港法處3萬以上15萬元以下罰鍰，請業者要向遊客宣導。